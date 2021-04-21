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Путин обозначил центральную задачу всех уровней власти
Путин обозначил центральную задачу всех уровней власти
Центральной задачей всех уровней власти в РФ должно стать повышение качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:45
2021-04-21T12:45
2021-04-21T12:58
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Центральной задачей всех уровней власти в РФ должно стать повышение качества жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию."Усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития, Российской академии наук должны быть подчинены главной центральной задачи - повышению качества жизни наших людей", - подчеркнул Путин.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество