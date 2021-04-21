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Зеленский не может назначать Путину встречу в Донбассе, заявил Пасечник
Зеленский не может назначать Путину встречу в Донбассе, заявил Пасечник
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет морального права назначать... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:54
2021-04-21T17:54
россия
леонид пасечник
луганская народная республика
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет морального права назначать встречи президенту РФ Владимиру Путину в Донбассе, так как эта территория жителей республик.Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе.Пасечник призвал официальный Киев, прежде чем снова наставить оружие на республики Донбасса, подумать, чем это может обернуться."Русские своих не бросают!", - заявил Пасечник.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле указали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, леонид пасечник, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский не может назначать Путину встречу в Донбассе, заявил Пасечник

17:54 21.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет морального права назначать встречи президенту РФ Владимиру Путину в Донбассе, так как эта территория жителей республик.
Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе.
"Не могу не прокомментировать заявление украинского президента о желании встретиться с Владимиром Путиным на Донбассе. Господин Зеленский, Вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи. Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю Вы уже продали", - говорится в заявлении главы республики, предоставленном РИА Новости.
Пасечник призвал официальный Киев, прежде чем снова наставить оружие на республики Донбасса, подумать, чем это может обернуться.
"Русские своих не бросают!", - заявил Пасечник.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле указали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 09:57
В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой
 
РоссияЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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