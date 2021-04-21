https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729342907.html

Зеленский не может назначать Путину встречу в Донбассе, заявил Пасечник

Зеленский не может назначать Путину встречу в Донбассе, заявил Пасечник

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет морального права назначать... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:54

2021-04-21T17:54

2021-04-21T17:54

россия

леонид пасечник

луганская народная республика

владимир зеленский

владимир путин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a9077140077e136a27b7c4e65395bf67.jpg

ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет морального права назначать встречи президенту РФ Владимиру Путину в Донбассе, так как эта территория жителей республик.Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе.Пасечник призвал официальный Киев, прежде чем снова наставить оружие на республики Донбасса, подумать, чем это может обернуться."Русские своих не бросают!", - заявил Пасечник.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ в Кремле указали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210421/donbass-1729208904.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид пасечник, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире