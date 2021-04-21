https://ria.ru/20210421/volgograd-1729376393.html

На незаконной акции в Волгограде распылили газ

На незаконной акции в Волгограде распылили газ

Двенадцать человек задержаны на несогласованной акции в центре Волгограда, во время шествия в толпе распылили газовый баллончик, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T21:51

2021-04-21T21:51

2021-04-21T22:51

россия

гумвд

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

волгоград

волгоградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВОЛГОГРАД, 21 апр - РИА Новости. Двенадцать человек задержаны на несогласованной акции в центре Волгограда, во время шествия в толпе распылили газовый баллончик, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ГУМВД по Волгоградской области напомнило, что в регионе действуют меры по борьбе с коронавирусом, и призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях.На площади Павших борцов в центре Волгограда к 19.00 мск начали собираться люди, сотрудники полиции через громкоговоритель напомнили, что акция не согласована, и попросили разойтись. Собравшиеся остались на площади, позже был задержан один человек, выкрикивавший лозунги. Спустя час началось шествие по центру города, кто-то из участников акции распылил газовый баллончик. Полиция снова начала задержания тех, кто скандировал лозунги. Корреспондент РИА Новости насчитал не менее 12 человек, которых отвели в автозаки и микроавтобусы.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, волгоград, волгоградская область, общество