На незаконной акции в Волгограде распылили газ
21:51 21.04.2021 (обновлено: 22:51 21.04.2021)
ВОЛГОГРАД, 21 апр - РИА Новости. Двенадцать человек задержаны на несогласованной акции в центре Волгограда, во время шествия в толпе распылили газовый баллончик, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ГУМВД по Волгоградской области напомнило, что в регионе действуют меры по борьбе с коронавирусом, и призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях.
31 марта, 20:32Спастись из "секты" Навального
На площади Павших борцов в центре Волгограда к 19.00 мск начали собираться люди, сотрудники полиции через громкоговоритель напомнили, что акция не согласована, и попросили разойтись. Собравшиеся остались на площади, позже был задержан один человек, выкрикивавший лозунги. Спустя час началось шествие по центру города, кто-то из участников акции распылил газовый баллончик. Полиция снова начала задержания тех, кто скандировал лозунги. Корреспондент РИА Новости насчитал не менее 12 человек, которых отвели в автозаки и микроавтобусы.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.