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Мурашко заявил о расширении числа пунктов вакцинации от COVID-19
Мурашко заявил о расширении числа пунктов вакцинации от COVID-19
Число пунктов вакцинации от коронавируса в России продолжает увеличиваться, уже работает 5427 стационарных и 1524 мобильных пункта, заявил министр... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:58
2021-04-21T14:58
2021-04-21T14:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число пунктов вакцинации от коронавируса в России продолжает увеличиваться, уже работает 5427 стационарных и 1524 мобильных пункта, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сделать это можно в 5427 стационарных и 1524 мобильных пунктах вакцинации. И их число мы продолжаем расширять. Активное участие граждан в вакцинации является важнейшим условием нашей победы над пандемией", - сказал Мурашко журналистам.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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