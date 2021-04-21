https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729298932.html

Мурашко заявил о расширении числа пунктов вакцинации от COVID-19

Мурашко заявил о расширении числа пунктов вакцинации от COVID-19

Число пунктов вакцинации от коронавируса в России продолжает увеличиваться, уже работает 5427 стационарных и 1524 мобильных пункта, заявил министр... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:58

2021-04-21T14:58

2021-04-21T14:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число пунктов вакцинации от коронавируса в России продолжает увеличиваться, уже работает 5427 стационарных и 1524 мобильных пункта, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сделать это можно в 5427 стационарных и 1524 мобильных пунктах вакцинации. И их число мы продолжаем расширять. Активное участие граждан в вакцинации является важнейшим условием нашей победы над пандемией", - сказал Мурашко журналистам.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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