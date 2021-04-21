https://ria.ru/20210421/ukraina-1729331185.html

Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, покинул Украину

Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, покинул Украину

Российский дипломат, объявленный на Украине персоной нон-грата, покинул территорию страны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:08

2021-04-21T17:08

2021-04-21T17:20

олег николенко

мид украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

в мире

россия

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727178276_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3ad4e8a127fc290866ffaf81a56ace1b.jpg

КИЕВ, 21 апр - РИА Новости. Российский дипломат, объявленный на Украине персоной нон-грата, покинул территорию страны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве."Объявленный украинской стороной персоной нон-грата российский дипломат покинул территорию страны", - сообщил представитель посольства.Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать сотрудников дипмиссии права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.

https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html

https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html

санкт-петербург

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николенко, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, в мире, россия, киев, украина