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Кураторы курсов в техникумах получат доплату в пять тысяч рублей
Кураторы курсов в техникумах получат доплату в пять тысяч рублей
Доплату в 5 тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:49
2021-04-21T12:49
2021-04-21T13:02
социальный навигатор
сн_образование
послание президента федеральному собранию в 2021 году
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Доплату в 5 тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение, помню, как в прошлый раз мы на этот счет вели дискуссию, однако ко мне обращаются, люди пишут, педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах", - сказал Путин. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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социальный навигатор, сн_образование, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество