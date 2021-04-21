https://ria.ru/20210421/tekhnikumy-1729250796.html

Кураторы курсов в техникумах получат доплату в пять тысяч рублей

Кураторы курсов в техникумах получат доплату в пять тысяч рублей

Доплату в 5 тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:49

2021-04-21T12:49

2021-04-21T13:02

социальный навигатор

сн_образование

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Доплату в 5 тысяч рублей надо распространить и на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение, помню, как в прошлый раз мы на этот счет вели дискуссию, однако ко мне обращаются, люди пишут, педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах", - сказал Путин. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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социальный навигатор, сн_образование, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество