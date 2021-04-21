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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210421/tatarstan-1729204643.html
В Татарстане отремонтируют около 1,1 тысячи дворов в 2021 году
В Татарстане отремонтируют около 1,1 тысячи дворов в 2021 году
Программа президента Татарстана "Наш двор" в 2021 году охватит в республике около 1,1 тысячи дворов, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:27
2021-04-21T09:27
республика татарстан
рустам минниханов
альметьевский район
нижнекамский район
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
общество
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КАЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Программа президента Татарстана "Наш двор" в 2021 году охватит в республике около 1,1 тысячи дворов, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана."В рамках президентской программы "Наш двор" в 2021 году в Татарстане будут отремонтированы 1074 двора. В том числе 223 двора в Казани, 93 – в Альметьевском районе, 88 – в Набережных Челнах, 83 – в Зеленодольском районе и 67 – в Нижнекамском районе Татарстана", - говорится в сообщении.Помимо городских округов, программа затронет все муниципальные районы республики. Исключение составляют Кайбицкий, Дрожжановский и Атнинский районы, где все дворы были благоустроены еще в прошлом году.В рамках программы на придомовых территориях будут отремонтированы или построены дворовые проезды, дороги и тротуары, установлены урны, скамейки, опоры освещения, оборудованы детские и спортивные площадки (набор оборудования определяется для каждого двора индивидуально), обустроены в соответствии с нормативами площадки для сбора мусора. Ключевой принцип благоустройства вне зависимости от размера придомовой территории – сохранение пешеходных связей и зеленого каркаса двора.Согласование схем благоустройства стартует в апреле. В каждом дворе за три дня до начала строительных работ будет установлен паспорт объекта с итоговой схемой благоустройства. Чтобы татарстанцы смогли контролировать ход работ, схемы будут опубликованы на официальном сайте программы dvor.tatar. Адреса дворов, включенных список 2021 года, нанесены на карту благоустройства на этом же сайте.Беспрецедентную по масштабам благоустройства дворов в 2019 году инициировал президент Татарстана Рустам Минниханов. К 2024 году в республике планируется отремонтировать придомовые территории всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом состоянии и не обновлялся в рамках иных программ ранее. В общей сложности это более 6,9 тысячи дворов.В 2020 году в рамках программы новый облик обрели 1,1 тысячи дворов во всех 43 муниципальных районах и двух городских округах Татарстана. В общей сложности в домах, которые затронула программа, проживает более 360 тысяч жителей. За год было построено 270 километров новых тротуаров, установлено более 4 тысяч новых опор освещения.
https://ria.ru/20210414/tatarstan-1728213738.html
https://ria.ru/20210413/tatarstan-1728117383.html
альметьевский район
нижнекамский район
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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рустам минниханов, альметьевский район, нижнекамский район, республика татарстан (татарстан), набережные челны, общество

В Татарстане отремонтируют около 1,1 тысячи дворов в 2021 году

09:27 21.04.2021
 
© РИА Новости / Александр ВильфГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Программа президента Татарстана "Наш двор" в 2021 году охватит в республике около 1,1 тысячи дворов, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
"В рамках президентской программы "Наш двор" в 2021 году в Татарстане будут отремонтированы 1074 двора. В том числе 223 двора в Казани, 93 – в Альметьевском районе, 88 – в Набережных Челнах, 83 – в Зеленодольском районе и 67 – в Нижнекамском районе Татарстана", - говорится в сообщении.
Помимо городских округов, программа затронет все муниципальные районы республики. Исключение составляют Кайбицкий, Дрожжановский и Атнинский районы, где все дворы были благоустроены еще в прошлом году.
В рамках программы на придомовых территориях будут отремонтированы или построены дворовые проезды, дороги и тротуары, установлены урны, скамейки, опоры освещения, оборудованы детские и спортивные площадки (набор оборудования определяется для каждого двора индивидуально), обустроены в соответствии с нормативами площадки для сбора мусора. Ключевой принцип благоустройства вне зависимости от размера придомовой территории – сохранение пешеходных связей и зеленого каркаса двора.
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14 апреля, 12:25Республика Татарстан
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Согласование схем благоустройства стартует в апреле. В каждом дворе за три дня до начала строительных работ будет установлен паспорт объекта с итоговой схемой благоустройства. Чтобы татарстанцы смогли контролировать ход работ, схемы будут опубликованы на официальном сайте программы dvor.tatar. Адреса дворов, включенных список 2021 года, нанесены на карту благоустройства на этом же сайте.
Беспрецедентную по масштабам благоустройства дворов в 2019 году инициировал президент Татарстана Рустам Минниханов. К 2024 году в республике планируется отремонтировать придомовые территории всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом состоянии и не обновлялся в рамках иных программ ранее. В общей сложности это более 6,9 тысячи дворов.
В 2020 году в рамках программы новый облик обрели 1,1 тысячи дворов во всех 43 муниципальных районах и двух городских округах Татарстана. В общей сложности в домах, которые затронула программа, проживает более 360 тысяч жителей. За год было построено 270 километров новых тротуаров, установлено более 4 тысяч новых опор освещения.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановАльметьевский районНижнекамский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныОбщество
 
 
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