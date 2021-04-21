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Армянский оппозиционер пригрозил властям в случае арестов в Сюнике
Армянский оппозиционер пригрозил властям в случае арестов в Сюнике
Кандидат в премьеры Армении от оппозиционной оппозиции Вазген Манукян предупредил власти страны, что "получат ответ в Ереване" в случае арестов участников акций РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-21T23:29
2021-04-22T19:42
никол пашинян
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Кандидат в премьеры Армении от оппозиционной оппозиции Вазген Манукян предупредил власти страны, что "получат ответ в Ереване" в случае арестов участников акций протеста против визита главы правительства Никола Пашиняна в Сюникскую область страны.В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности". В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы."Оказанный Пашиняну прием Сюникской области был проявлением естественного народного гнева. Если он попытается арестовать там людей, ответ получит в Ереване", - сказал Манукян журналистам.Ранее экс-губернатор Сюникской области, глава оппозиционной партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян заявил журналистам, что Свыше 2 тысяч полицейских и группа спецназа переброшены в регион. По его словам, возможны репрессии.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
https://ria.ru/20210422/strelba-1729434761.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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Стычки с полицией на юге Армении
Протестующие пытались заблокировать проезд премьеру Армении Николу Пашиняну, который решил пройтись по улицам города Мегри в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности.
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никол пашинян, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Армянский оппозиционер пригрозил властям в случае арестов в Сюнике

23:29 21.04.2021 (обновлено: 19:42 22.04.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлажок в руках участника протестного митинга в Армении
Флажок в руках участника протестного митинга в Армении - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Кандидат в премьеры Армении от оппозиционной оппозиции Вазген Манукян предупредил власти страны, что "получат ответ в Ереване" в случае арестов участников акций протеста против визита главы правительства Никола Пашиняна в Сюникскую область страны.
В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности". В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.
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"Оказанный Пашиняну прием Сюникской области был проявлением естественного народного гнева. Если он попытается арестовать там людей, ответ получит в Ереване", - сказал Манукян журналистам.
Ранее экс-губернатор Сюникской области, глава оппозиционной партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян заявил журналистам, что Свыше 2 тысяч полицейских и группа спецназа переброшены в регион. По его словам, возможны репрессии.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
 
Никол ПашинянМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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