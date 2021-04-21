Армянский оппозиционер пригрозил властям в случае арестов в Сюнике
23:29 21.04.2021 (обновлено: 19:42 22.04.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлажок в руках участника протестного митинга в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Кандидат в премьеры Армении от оппозиционной оппозиции Вазген Манукян предупредил власти страны, что "получат ответ в Ереване" в случае арестов участников акций протеста против визита главы правительства Никола Пашиняна в Сюникскую область страны.
В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности". В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.
"Оказанный Пашиняну прием Сюникской области был проявлением естественного народного гнева. Если он попытается арестовать там людей, ответ получит в Ереване", - сказал Манукян журналистам.
Ранее экс-губернатор Сюникской области, глава оппозиционной партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян заявил журналистам, что Свыше 2 тысяч полицейских и группа спецназа переброшены в регион. По его словам, возможны репрессии.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.