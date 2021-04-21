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США отказались возвращаться в астанинский процесс по Сирии
США отказались возвращаться в астанинский процесс по Сирии
Вашингтон считает Женевские переговоры под эгидой ООН лучшим путем решения конфликта в Сирии, заявил посол США в Казахстана Уильям Мозер. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:50
2021-04-21T08:50
2021-04-21T10:55
оон
война в сирии
сирия
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казахстан
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АЛМА-АТА, 21 апр — РИА Новости. Вашингтон считает Женевские переговоры под эгидой ООН лучшим путем решения конфликта в Сирии, заявил посол США в Казахстана Уильям Мозер.Ранее спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова к диалогу с американскими партнерами по вопросу сирийского урегулирования.В Сирии уже десять лет продолжается вооруженный конфликт. В столице Казахстана с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат". Они проводятся по инициативе России, Ирана и Турции. США приглашали в качестве наблюдателей на переговоры, однако в 2018 году они отказались от участия.В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога — он стал первой с начала столкновений попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом встречи стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве . Его основная задача — подготовка конституционной реформы Сирии.Вопросы урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции.
https://ria.ru/20210416/siriya-1728583588.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, сирия, сша, казахстан
АЛМА-АТА, 21 апр — РИА Новости.
Вашингтон считает Женевские переговоры под эгидой ООН
лучшим путем решения конфликта в Сирии
, заявил посол США
в Казахстана Уильям Мозер.
"Поэтому мы не хотим сейчас быть наблюдателями в другом процессе", — рассказал он в ходе онлайн-брифинга.
Ранее спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова к диалогу с американскими партнерами по вопросу сирийского урегулирования.
В Сирии уже десять лет продолжается вооруженный конфликт. В столице Казахстана с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат". Они проводятся по инициативе России, Ирана и Турции. США приглашали в качестве наблюдателей на переговоры, однако в 2018 году они отказались от участия.
В январе 2018 года в Сочи
прошел конгресс сирийского нацдиалога — он стал первой с начала столкновений попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом встречи стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве
. Его основная задача — подготовка конституционной реформы Сирии.
Вопросы урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции.