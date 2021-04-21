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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210421/ssha-1729201960.html
США отказались возвращаться в астанинский процесс по Сирии
США отказались возвращаться в астанинский процесс по Сирии
Вашингтон считает Женевские переговоры под эгидой ООН лучшим путем решения конфликта в Сирии, заявил посол США в Казахстана Уильям Мозер. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:50
2021-04-21T10:55
оон
война в сирии
сирия
сша
казахстан
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АЛМА-АТА, 21 апр — РИА Новости. Вашингтон считает Женевские переговоры под эгидой ООН лучшим путем решения конфликта в Сирии, заявил посол США в Казахстана Уильям Мозер.Ранее спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова к диалогу с американскими партнерами по вопросу сирийского урегулирования.В Сирии уже десять лет продолжается вооруженный конфликт. В столице Казахстана с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат". Они проводятся по инициативе России, Ирана и Турции. США приглашали в качестве наблюдателей на переговоры, однако в 2018 году они отказались от участия.В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога — он стал первой с начала столкновений попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом встречи стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве . Его основная задача — подготовка конституционной реформы Сирии.Вопросы урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции.
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оон, сирия, сша, казахстан

США отказались возвращаться в астанинский процесс по Сирии

08:50 21.04.2021 (обновлено: 10:55 21.04.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
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АЛМА-АТА, 21 апр — РИА Новости. Вашингтон считает Женевские переговоры под эгидой ООН лучшим путем решения конфликта в Сирии, заявил посол США в Казахстана Уильям Мозер.
"Поэтому мы не хотим сейчас быть наблюдателями в другом процессе", — рассказал он в ходе онлайн-брифинга.
Ранее спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова к диалогу с американскими партнерами по вопросу сирийского урегулирования.
В Сирии уже десять лет продолжается вооруженный конфликт. В столице Казахстана с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат". Они проводятся по инициативе России, Ирана и Турции. США приглашали в качестве наблюдателей на переговоры, однако в 2018 году они отказались от участия.
В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога — он стал первой с начала столкновений попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом встречи стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве . Его основная задача — подготовка конституционной реформы Сирии.
Вопросы урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции.
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Война в СирииООНСирияСШАКазахстан
 
 
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