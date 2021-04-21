https://ria.ru/20210421/sovet-1729188455.html

Пушков дал Зеленскому совет после его обращения к Путину

Пушков дал Зеленскому совет после его обращения к Путину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T01:02

2021-04-21T01:02

2021-04-21T10:25

ситуация на украине

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

алексей пушков

владимир зеленский

владимир путин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв украинского лидера к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Пушков назвал обращение Зеленского слабым и напомнил о планах Киева "зачистить ДНР и ЛНР". Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.Официальная Москва неоднократно выражала беспокойство из-за обострения конфликта.

https://ria.ru/20210421/solovev-1729187516.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире