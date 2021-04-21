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Пушков дал Зеленскому совет после его обращения к Путину
Пушков дал Зеленскому совет после его обращения к Путину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T01:02
2021-04-21T10:25
ситуация на украине
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
алексей пушков
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв украинского лидера к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Пушков назвал обращение Зеленского слабым и напомнил о планах Киева "зачистить ДНР и ЛНР". Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.Официальная Москва неоднократно выражала беспокойство из-за обострения конфликта.
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ситуация на украине, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Пушков дал Зеленскому совет после его обращения к Путину

01:02 21.04.2021 (обновлено: 10:25 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв украинского лидера к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

"Зеленскому надо для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла", — считает парламентарий.

Пушков назвал обращение Зеленского слабым и напомнил о планах Киева "зачистить ДНР и ЛНР".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
00:44
Соловьев ответил на призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
Официальная Москва неоднократно выражала беспокойство из-за обострения конфликта.
 
Ситуация на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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