Пушков дал Зеленскому совет после его обращения к Путину
01:02 21.04.2021 (обновлено: 10:25 21.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя призыв украинского лидера к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
"Зеленскому надо для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла", — считает парламентарий.
Пушков назвал обращение Зеленского слабым и напомнил о планах Киева "зачистить ДНР и ЛНР".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.
Официальная Москва неоднократно выражала беспокойство из-за обострения конфликта.