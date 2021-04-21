https://ria.ru/20210421/scorsese-1728931241.html

Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"

Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"

В Оклахоме (США) стартовали съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", основанного на одноименной книге 2017 года Дэвида Гранна, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T01:53

2021-04-21T01:53

2021-04-21T01:53

леонардо ди каприо

роберт де ниро

оклахома

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мартин скорсезе

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Оклахоме (США) стартовали съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", основанного на одноименной книге 2017 года Дэвида Гранна, сообщает Comingsoon.net.В романе Гранна действие разворачивается в Оклахоме 1920-х годов, где происходят убийства членов индейского племени Осейджей, которые нашли на своей территории нефть. Охотники за головами со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой приходит им на помощь.Ранее ожидалось, что ключевую роль исполнит обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо. Однако актер решил не сниматься в картине Скорсезе. В итоге его заменили Джесси Племонсом, известным по проектам "Во все тяжкие" и "Фарго".Известно, что в ленте также появятся Роберт Де Ниро, Лили Гладстон, Танту Кардинал, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Луис Канселми и другие.Дату выхода фильма пока не назвали.

https://ria.ru/20210420/sikvel-1729045884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонардо ди каприо, роберт де ниро, оклахома, сша, кино и сериалы, новости культуры, мартин скорсезе