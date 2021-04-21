Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
© AP Photo / Jordan Strauss Режиссер Мартин Скорсезе
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Оклахоме (США) стартовали съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", основанного на одноименной книге 2017 года Дэвида Гранна, сообщает Comingsoon.net.
"Мы очень рады, что наконец-то приступили к съемкам фильма "Убийцы цветочной луны" в Оклахоме, — прокомментировал Скорсезе. — Возможность рассказать эту историю на земле, где произошли события романа, невероятно важно для того, чтобы в точности описать то время и людей".
В романе Гранна действие разворачивается в Оклахоме 1920-х годов, где происходят убийства членов индейского племени Осейджей, которые нашли на своей территории нефть. Охотники за головами со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой приходит им на помощь.
Ранее ожидалось, что ключевую роль исполнит обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо. Однако актер решил не сниматься в картине Скорсезе. В итоге его заменили Джесси Племонсом, известным по проектам "Во все тяжкие" и "Фарго".
Известно, что в ленте также появятся Роберт Де Ниро, Лили Гладстон, Танту Кардинал, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Луис Канселми и другие.
Дату выхода фильма пока не назвали.