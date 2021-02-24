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https://ria.ru/20210224/dikaprio-1598403855.html
Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в фильме Скорсезе
Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в фильме Скорсезе
Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в новом триллер-вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны", передает DigitalSpy. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:56
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в новом триллер-вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны", передает DigitalSpy.Актера заменит Джесси Племонс, известный по проектам "Во все тяжкие" и "Фарго". Ди Каприо исполнит роль второго плана в новой картине. Также в фильме сыграет Роберт де Ниро.Фильм основан на одноименной книге Дэвида Гранна и рассказывает о череде ужасных убийств, произошедших в богатой нефтью области Оклахомы.Племонс перевоплотится в сотрудника ФБР, который расследует происшествия, а Ди Каприо станет племянником влиятельного местного владельца ранчо (Де Ниро).Ди Каприо также снимается в комедии "Не смотри вверх". Вместе с Дженнифер Лоуренс он играет астрономов, которые обнаруживают метеорит, летящий в сторону Земли. Также в картине заняты Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт.
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мерил стрип, кейт бланшетт, дженнифер лоуренс, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, роберт де ниро, оклахома, леонардо ди каприо, мартин скорсезе

Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в фильме Скорсезе

00:56 24.02.2021
 
© Warner Bros. Pictures (2010)Кадр из фильма "Начало"
Кадр из фильма Начало - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Warner Bros. Pictures (2010)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в новом триллер-вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны", передает DigitalSpy.
Актера заменит Джесси Племонс, известный по проектам "Во все тяжкие" и "Фарго". Ди Каприо исполнит роль второго плана в новой картине. Также в фильме сыграет Роберт де Ниро.
© AP Photo / Invision for the Television Academy / Danny MoloshokАктеры Джесси Племонс и Кирстен Данст
Актеры Джесси Племонс и Кирстен Данст - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Invision for the Television Academy / Danny Moloshok
Актеры Джесси Племонс и Кирстен Данст
Фильм основан на одноименной книге Дэвида Гранна и рассказывает о череде ужасных убийств, произошедших в богатой нефтью области Оклахомы.
Племонс перевоплотится в сотрудника ФБР, который расследует происшествия, а Ди Каприо станет племянником влиятельного местного владельца ранчо (Де Ниро).
© AP Photo / Invision/Joel C RyanРоберт Де Ниро
Роберт Де Ниро - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Роберт Де Ниро
Ди Каприо также снимается в комедии "Не смотри вверх". Вместе с Дженнифер Лоуренс он играет астрономов, которые обнаруживают метеорит, летящий в сторону Земли. Также в картине заняты Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт.
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