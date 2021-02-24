https://ria.ru/20210224/dikaprio-1598403855.html

Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в фильме Скорсезе

Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в фильме Скорсезе

Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в новом триллер-вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны", передает DigitalSpy. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:56

2021-02-24T00:56

2021-02-24T00:56

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в новом триллер-вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны", передает DigitalSpy.Актера заменит Джесси Племонс, известный по проектам "Во все тяжкие" и "Фарго". Ди Каприо исполнит роль второго плана в новой картине. Также в фильме сыграет Роберт де Ниро.Фильм основан на одноименной книге Дэвида Гранна и рассказывает о череде ужасных убийств, произошедших в богатой нефтью области Оклахомы.Племонс перевоплотится в сотрудника ФБР, который расследует происшествия, а Ди Каприо станет племянником влиятельного местного владельца ранчо (Де Ниро).Ди Каприо также снимается в комедии "Не смотри вверх". Вместе с Дженнифер Лоуренс он играет астрономов, которые обнаруживают метеорит, летящий в сторону Земли. Также в картине заняты Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт.

https://ria.ru/20210218/kino-1597870051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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