https://ria.ru/20210421/ryzhkov-1729381365.html

Экс-депутата Рыжкова отпустили из ОВД

Экс-депутата Рыжкова отпустили из ОВД

Политик Владимир Рыжков, на которого составили протокол за репост материала о несогласованных акциях, заявил РИА Новости, что отпущен из ОВД Хамовники, где он... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T23:28

2021-04-21T23:28

2021-04-21T23:28

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

владимир рыжков

дмитрий песков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/99415/50/994155067_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_58106ae1c303324acd59333a77c0bf11.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Политик Владимир Рыжков, на которого составили протокол за репост материала о несогласованных акциях, заявил РИА Новости, что отпущен из ОВД Хамовники, где он провёл 10 часов, из которых четыре в изоляторе временного содержания, суд назначен на утро четверга.Ранее Рыжков рассказал РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы" от 18 апреля о намеченной на сегодня несогласованной акции и доставили в ОВД "Хамовники"."Да, отпустили до завтра. Завтра в 11 суд. Все это полный абсурд. Посмотрим, что завтра будет. Завтра в 11 Хамовнический суд. Отпустили минут 10 назад",- сказал политик.Политик также уточнил, что статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или арест до 10 суток.МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, владимир рыжков, дмитрий песков, москва