Экс-депутата Рыжкова отпустили из ОВД
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Политик Владимир Рыжков, на которого составили протокол за репост материала о несогласованных акциях, заявил РИА Новости, что отпущен из ОВД Хамовники, где он провёл 10 часов, из которых четыре в изоляторе временного содержания, суд назначен на утро четверга.
Ранее Рыжков рассказал РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы" от 18 апреля о намеченной на сегодня несогласованной акции и доставили в ОВД "Хамовники".
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"Да, отпустили до завтра. Завтра в 11 суд. Все это полный абсурд. Посмотрим, что завтра будет. Завтра в 11 Хамовнический суд. Отпустили минут 10 назад",- сказал политик.
Политик также уточнил, что статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или арест до 10 суток.
МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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