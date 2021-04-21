https://ria.ru/20210421/ryzhkov-1729289394.html
Экс-депутата Рыжкова задержали из-за репоста в твиттере
Экс-депутата Рыжкова задержали из-за репоста в твиттере
Бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков заявил РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы". РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:31
2021-04-21T14:31
2021-04-21T18:54
гаджи алиев
генеральная прокуратура рф
владимир рыжков
дмитрий песков
москва
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков заявил РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы".По словам политика, утром, когда он выходил на работу, к нему подошел участковый и попросил проехать в ОВД "Хамовники", так как есть сигнал об административном правонарушении."Проехал с ним, дал ему подробные пояснения, что я не являюсь организатором сегодняшней акции и нигде не призывал к участию в этой акции. На что он мне показал мой аккаунт в твиттере, где я продублировал новость с сайта "Эхо Москвы" от 18 апреля, о том, что сторонники Навального призвали выйти на акцию. Я продублировал эту новость", — сказал Рыжков.Он добавил, что ни в сообщении "Эха Москвы", ни в его ретвите нет призывов выходить на несогласованную акцию. "Тем не менее я думал, что дам пояснения и поеду работать. Меня перевели в соседнее помещение, сейчас оформляют на меня протокол об административном нарушении. Возможно, повезут после этого в суд", — сказал политик.Рыжков отметил, что находится в ОВД уже три с половиной часа, не понимает своего статуса и ждет адвоката Гаджи Алиева.Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19.МВД России призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации — это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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гаджи алиев, генеральная прокуратура рф, владимир рыжков, дмитрий песков, москва, россия
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков
заявил РИА Новости, что его задержали за репост новости с сайта "Эха Москвы".
По словам политика, утром, когда он выходил на работу, к нему подошел участковый и попросил проехать в ОВД "Хамовники", так как есть сигнал об административном правонарушении.
"Проехал с ним, дал ему подробные пояснения, что я не являюсь организатором сегодняшней акции и нигде не призывал к участию в этой акции. На что он мне показал мой аккаунт в твиттере, где я продублировал новость с сайта "Эхо Москвы" от 18 апреля, о том, что сторонники Навального призвали выйти на акцию. Я продублировал эту новость", — сказал Рыжков.
Он добавил, что ни в сообщении "Эха Москвы", ни в его ретвите нет призывов выходить на несогласованную акцию.
"Тем не менее я думал, что дам пояснения и поеду работать. Меня перевели в соседнее помещение, сейчас оформляют на меня протокол об административном нарушении. Возможно, повезут после этого в суд", — сказал политик.
Рыжков отметил, что находится в ОВД уже три с половиной часа, не понимает своего статуса и ждет адвоката Гаджи Алиева
.
Власти Москвы
не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19.
МВД России
призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации — это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура
. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.