https://ria.ru/20210421/robot-1729339718.html

Российские ученые предложили отправить на Луну робота "Марфу"

Российские ученые предложили отправить на Луну робота "Марфу"

Институт космических исследований (ИКИ) РАН предлагает отправить на Луну робота "Марфу", который проверит, насколько безопасен и удобен для человека Лунный... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:38

2021-04-21T17:38

2021-04-21T17:38

наука

россия

земля

луна

лев зеленый

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Институт космических исследований (ИКИ) РАН предлагает отправить на Луну робота "Марфу", который проверит, насколько безопасен и удобен для человека Лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК), сообщил научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый.По его словам, "Марфа" должна будет выйти из ЛВПК, собрать, образцы грунта и загрузить их в аппарат."Наверное, на Землю его возвращать не обязательно. Основную свою задачу он выполнит, он покажет, что человек может сесть и аппарат может вернуться уже с грузом", – добавил Зеленый.Согласно презентации ученого, "Марфа" предлагается в качестве альтернативы роботу "Федору" и гибриду робота и лунохода. Он должен будет стать полезной нагрузкой сертификационного полета лунного взлетно-посадочного модуля, запланированного на 2027-2028 годы.Первый российский антропоморфный робот "Фёдор" был доставлен на МКС в августе 2019 года на "Союзе МС-14" и в сентябре после проведения экспериментов на том же корабле возвращён на Землю.

https://ria.ru/20210418/luna-1728774046.html

https://ria.ru/20210421/antizvezdy-1729299584.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, луна, лев зеленый, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук