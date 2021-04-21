https://ria.ru/20210421/razryv-1729194199.html

На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией

На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений с Россией будет иметь ряд негативных последствий для Киева, об этом изданию "Главред" рассказал украинский политолог, директор... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T04:10

2021-04-21T04:10

2021-04-21T12:02

россия

мотор сич

верховная рада украины

владимир зеленский

китай

украина

в мире

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений с Россией будет иметь ряд негативных последствий для Киева, об этом изданию "Главред" рассказал украинский политолог, директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков.Ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвала Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Москвой.По словам Рудякова, дипотношения между странами на данный момент существуют лишь формально, а контакты практически полностью минимизированы."И поскольку эта ситуация длится уже несколько лет, то понятно, что ни украинская, ни российская стороны в разрыве не заинтересованы. Ведь разрыв отношений — это серьезный шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться", — указал политолог. Он подчеркнул, что это может повлиять и на коммуникацию Киева с целой группой стран, которые имеют связи с Москвой."Кроме того, к этому может негативно отнестись и Китай, который после инцидента с "Мотор Сич" присматривается к нашим действиям с двойным и даже тройным интересом. То есть даже если Украина захочет это сделать, то ей просто не дадут", —заявил Рудяков.По его словам, это отрицательно скажется на примерно 2,5 миллиона жителей страны, которые ездят в Россию на заработки или временно там проживают.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не являются стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210420/otnosheniya-1729134036.html

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728938667.html

россия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мотор сич, верховная рада украины, владимир зеленский, китай, украина, в мире