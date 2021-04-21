Путин дал поручения губернаторам по выстраиванию работы соцсферы

Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.