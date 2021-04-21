Путин дал поручения губернаторам по выстраиванию работы соцсферы
Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.
Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.
Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.
Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.
"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.
"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.
Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.
Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.
Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.
Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.
Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.
Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.
Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.
Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.
До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".
До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".
Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.
Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.
Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.
Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.
Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.
Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.
"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.
"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.
Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.
Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.
Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.
Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.
"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.
Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.
Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.
Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.
Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.
До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".
Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.
Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.
Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.
"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.
Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.