https://ria.ru/20210421/professii-1729331665.html
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего
Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала вице-президент РАН Ирина... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:09
2021-04-21T17:09
2021-04-21T18:21
кем стать
навигатор абитуриента
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584449149_0:444:2649:1934_1920x0_80_0_0_c682b4ec72a5a4282debbee4a832729b.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.В первую очередь она отметила естественнонаучные специальности."Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи", — пояснила эксперт.По ее словам, в настоящее время в России ощущается дефицит около ста тысяч айтишников, а через десятилетие это число возрастет до миллиона."В свое время посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, тогда как в непрофильных организациях их убрали. А потребность огромная", — подчеркнула Донник.Кроме того, вице-президент РАН призвала увеличить количество практических занятий в университетах, а деятелям науки она посоветовала получать дополнительную квалификацию в сфере IT-технологий.Также эксперт отметила, что, несмотря на свою заманчивость, профессии будущего не станут массовыми. Однако, она указала на необходимость организовывать подготовку и переподготовку базовых специалистов.Вместе с тем она добавила, что профессионалы зачастую предпочитают работать в крупных городах, однако в них нуждаются и регионы.Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди россиян в этом году.
https://ria.ru/20210412/vakansiya-1727831071.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/rabota-1594418476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584449149_0:60:2649:2047_1920x0_80_0_0_b04d6207171e1544c6ebef25c4d705dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, общество
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.
В первую очередь она отметила естественнонаучные специальности.
"Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи", — пояснила эксперт.
По ее словам, в настоящее время в России ощущается дефицит около ста тысяч айтишников, а через десятилетие это число возрастет до миллиона.
"В свое время посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, тогда как в непрофильных организациях их убрали. А потребность огромная", — подчеркнула Донник.
Кроме того, вице-президент РАН призвала увеличить количество практических занятий в университетах, а деятелям науки она посоветовала получать дополнительную квалификацию в сфере IT-технологий.
Также эксперт отметила, что, несмотря на свою заманчивость, профессии будущего не станут массовыми. Однако, она указала на необходимость организовывать подготовку и переподготовку базовых специалистов.
"Агроном с навыками генетики быстрее все это освоит и войдет в народное хозяйство <…> Будущее за базовым хорошим образованием профессиональным и плюс специализация по современным направлениям и технологиям", — перечислила Донник.
Вместе с тем она добавила, что профессионалы зачастую предпочитают работать в крупных городах, однако в них нуждаются и регионы.
Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру
" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди россиян в этом году.