https://ria.ru/20210421/professii-1729331665.html

В РАН назвали самые востребованные профессии будущего

В РАН назвали самые востребованные профессии будущего

Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала вице-президент РАН Ирина... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:09

2021-04-21T17:09

2021-04-21T18:21

кем стать

навигатор абитуриента

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.В первую очередь она отметила естественнонаучные специальности."Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи", — пояснила эксперт.По ее словам, в настоящее время в России ощущается дефицит около ста тысяч айтишников, а через десятилетие это число возрастет до миллиона."В свое время посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, тогда как в непрофильных организациях их убрали. А потребность огромная", — подчеркнула Донник.Кроме того, вице-президент РАН призвала увеличить количество практических занятий в университетах, а деятелям науки она посоветовала получать дополнительную квалификацию в сфере IT-технологий.Также эксперт отметила, что, несмотря на свою заманчивость, профессии будущего не станут массовыми. Однако, она указала на необходимость организовывать подготовку и переподготовку базовых специалистов.Вместе с тем она добавила, что профессионалы зачастую предпочитают работать в крупных городах, однако в них нуждаются и регионы.Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди россиян в этом году.

https://ria.ru/20210412/vakansiya-1727831071.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/rabota-1594418476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, общество