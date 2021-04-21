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В РАН назвали самые востребованные профессии будущего
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего
Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала вице-президент РАН Ирина... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:09
2021-04-21T18:21
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общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.В первую очередь она отметила естественнонаучные специальности."Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи", — пояснила эксперт.По ее словам, в настоящее время в России ощущается дефицит около ста тысяч айтишников, а через десятилетие это число возрастет до миллиона."В свое время посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, тогда как в непрофильных организациях их убрали. А потребность огромная", — подчеркнула Донник.Кроме того, вице-президент РАН призвала увеличить количество практических занятий в университетах, а деятелям науки она посоветовала получать дополнительную квалификацию в сфере IT-технологий.Также эксперт отметила, что, несмотря на свою заманчивость, профессии будущего не станут массовыми. Однако, она указала на необходимость организовывать подготовку и переподготовку базовых специалистов.Вместе с тем она добавила, что профессионалы зачастую предпочитают работать в крупных городах, однако в них нуждаются и регионы.Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди россиян в этом году.
https://ria.ru/20210412/vakansiya-1727831071.html
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60
кем стать, навигатор абитуриента, общество

В РАН назвали самые востребованные профессии будущего

17:09 21.04.2021 (обновлено: 18:21 21.04.2021)
 
© Depositphotos / Dan ComaniciuУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Depositphotos / Dan Comaniciu
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.
В первую очередь она отметила естественнонаучные специальности.
"Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи", — пояснила эксперт.
По ее словам, в настоящее время в России ощущается дефицит около ста тысяч айтишников, а через десятилетие это число возрастет до миллиона.
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"В свое время посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, тогда как в непрофильных организациях их убрали. А потребность огромная", — подчеркнула Донник.
Кроме того, вице-президент РАН призвала увеличить количество практических занятий в университетах, а деятелям науки она посоветовала получать дополнительную квалификацию в сфере IT-технологий.
Также эксперт отметила, что, несмотря на свою заманчивость, профессии будущего не станут массовыми. Однако, она указала на необходимость организовывать подготовку и переподготовку базовых специалистов.

"Агроном с навыками генетики быстрее все это освоит и войдет в народное хозяйство <…> Будущее за базовым хорошим образованием профессиональным и плюс специализация по современным направлениям и технологиям", — перечислила Донник.

Вместе с тем она добавила, что профессионалы зачастую предпочитают работать в крупных городах, однако в них нуждаются и регионы.
Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди россиян в этом году.
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