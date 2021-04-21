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В Казахстане назвали возможную причину крушения Су-30СМ
В Казахстане назвали возможную причину крушения Су-30СМ
Столкновение со стаей птиц является наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:37
2021-04-21T08:57
су-30см
карагандинская область
казахстан
происшествия
в мире
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АЛМА-АТА, 21 апр - РИА Новости. Столкновение со стаей птиц является наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался. Один из пилотов с переломом позвонка был госпитализирован.В пресс-службе подчеркнули, что птицы, особенно крупные, очень опасны для авиации. "Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя. В основном, подобные столкновения происходят при взлете и посадке…. При попадании птицы двигатель отключается, а если это стая птиц, то, как правило, оба двигателя выходят из строя", - отметили в пресс-службе.По данным оборонного ведомства, пилоты делали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни. "Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение на катапультирование", - сообщили в пресс-службе.По данным Минобороны, системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить самолет и посадить его на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части.В пресс-службе также подчеркнули, что многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ военно-воздушные силы Казахстана начали укомплектовываться согласно программе перевооружения с 2015 года. "Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210408/istrebitel-1727178680.html
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су-30см, карагандинская область, казахстан, происшествия, в мире

В Казахстане назвали возможную причину крушения Су-30СМ

08:37 21.04.2021 (обновлено: 08:57 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 21 апр - РИА Новости. Столкновение со стаей птиц является наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.
Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался. Один из пилотов с переломом позвонка был госпитализирован.
"Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная – это столкновение военного борта со стаей птиц", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе подчеркнули, что птицы, особенно крупные, очень опасны для авиации. "Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя. В основном, подобные столкновения происходят при взлете и посадке…. При попадании птицы двигатель отключается, а если это стая птиц, то, как правило, оба двигателя выходят из строя", - отметили в пресс-службе.
По данным оборонного ведомства, пилоты делали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни. "Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение на катапультирование", - сообщили в пресс-службе.
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По данным Минобороны, системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить самолет и посадить его на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части.
В пресс-службе также подчеркнули, что многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ военно-воздушные силы Казахстана начали укомплектовываться согласно программе перевооружения с 2015 года. "Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации", - заключили в пресс-службе.
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