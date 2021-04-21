https://ria.ru/20210421/pozhar-1729192393.html

В Ленобласти локализовали пожар в промзоне

В Ленобласти локализовали пожар в промзоне

Пожар в промзоне под Санкт-Петербургом, где горит строительный мусор, локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T02:54

2021-04-21T02:54

2021-04-21T02:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729192374_0:356:958:895_1920x0_80_0_0_ae622d335f081d8387ccf2449e767036.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожар в промзоне под Санкт-Петербургом, где горит строительный мусор, локализован, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что строительный мусор горит на площади 2000 квадратных метров в промзоне в Ленинградской области, предварительно, пострадавших нет."В 02.30 (мск) пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Проводится проливка", - говорится в сообщении.

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия