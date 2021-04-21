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В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
Пожар в промзоне под Санкт-Петербургом, где горит строительный мусор, локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T02:54
2021-04-21T02:54
2021-04-21T02:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожар в промзоне под Санкт-Петербургом, где горит строительный мусор, локализован, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что строительный мусор горит на площади 2000 квадратных метров в промзоне в Ленинградской области, предварительно, пострадавших нет."В 02.30 (мск) пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Проводится проливка", - говорится в сообщении.
ленинградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия