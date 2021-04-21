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Наука
https://ria.ru/20210421/poteplenie-1729193531.html
Ученый: глобальное потепление вернет Землю на 35 миллионов лет назад
Ученый: глобальное потепление вернет Землю на 35 миллионов лет назад
Из-за выбросов парниковых газов температура на Земле растет так, что в ближайшие годы достигнет показателей, которые отмечались 35 миллионов лет назад, считает... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:36
2021-04-21T12:07
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Из-за выбросов парниковых газов температура на Земле растет так, что в ближайшие годы достигнет показателей, которые отмечались 35 миллионов лет назад, считает старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.Выступая на фестивале экологического кино "Экочашка", он отметил, что возможны разные сценарии того, как будет расти глобальная температура.Однако, пояснил он, глобальная температура — это только один из климатических показателей, поэтому нельзя говорить о том, что на Земле вновь появятся гигантские носороги."Вся система была иной. Совершенно была другая растительность, другое расположение материков. Не было там такого количества ледников, уровень океана был другим, химический состав атмосферы был другой", — отметил Чернокульский.Как уточняется на сайте Всероссийского научно-исследовательского геологического института, 35 миллионов лет назад, в эпоху палеоцена, на Земле появились предки копытных, кондилартров, шерстокрылов и сумчатых млекопитающих, а в начале эоцена — многие представители современных отрядов животных, в том числе высшие антропоидные приматы. Наземные формы достигли максимальных размеров, появились гигантские носороги. Костистые рыбы завоевали все морские и пресноводные водоемы.
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Ученый: глобальное потепление вернет Землю на 35 миллионов лет назад

03:36 21.04.2021 (обновлено: 12:07 21.04.2021)
 
© Depositphotos / vampy1Глобальное потепление и изменение климата
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Depositphotos / vampy1
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Из-за выбросов парниковых газов температура на Земле растет так, что в ближайшие годы достигнет показателей, которые отмечались 35 миллионов лет назад, считает старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.
Выступая на фестивале экологического кино "Экочашка", он отметил, что возможны разные сценарии того, как будет расти глобальная температура.

"При сценарии "бизнес как обычно" (количество антропогенных выбросов парниковых газов не снижается), по которому мы пока идем, все индикаторы говорят, что мы по нему идем, температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад", — сказал ученый.

Однако, пояснил он, глобальная температура — это только один из климатических показателей, поэтому нельзя говорить о том, что на Земле вновь появятся гигантские носороги.
"Вся система была иной. Совершенно была другая растительность, другое расположение материков. Не было там такого количества ледников, уровень океана был другим, химический состав атмосферы был другой", — отметил Чернокульский.
Как уточняется на сайте Всероссийского научно-исследовательского геологического института, 35 миллионов лет назад, в эпоху палеоцена, на Земле появились предки копытных, кондилартров, шерстокрылов и сумчатых млекопитающих, а в начале эоцена — многие представители современных отрядов животных, в том числе высшие антропоидные приматы. Наземные формы достигли максимальных размеров, появились гигантские носороги. Костистые рыбы завоевали все морские и пресноводные водоемы.
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