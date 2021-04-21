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Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент предложил новые меры господдержки семьям с детьми, рекомендовал правительству... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:27
2021-04-21T18:27
2021-04-21T18:27
инфографика
господдержка
малый бизнес
послание президента федеральному собранию
правительство рф
владимир путин
наука
семья
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Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент предложил новые меры господдержки семьям с детьми, рекомендовал правительству оказать помощь бизнесу, уделить внимание развитию науки и технологий в стране. Эти и другие инициативы главы государства — в инфографике Ria.ru.
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инфографика, господдержка, малый бизнес, послание президента федеральному собранию, правительство рф, владимир путин, наука, семья, здравоохранение, технологии, экология, общество