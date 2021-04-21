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В Совфеде оценили внешнеполитическую часть послания Путина
В Совфеде оценили внешнеполитическую часть послания Путина
Прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина заявление о "жестком асимметричном" ответе странам, продолжающим недружественные акции, является... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:45
2021-04-21T14:45
2021-04-21T14:45
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
сергей кисляк
совет федерации рф
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина заявление о "жестком асимметричном" ответе странам, продолжающим недружественные акции, является очень ясным сигналом и тем государствам, кто проявляет особую активность в давлении на РФ, и тем, кто только задумывается о присоединении к ним, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.Путин в послании Федеральному собранию заявил о непрекращающихся недружественных акциях в отношении России и пообещал асимметричный и жесткий ответ тем, кто угрожает безопасности страны."Думаю, это заявление обращено и тем, кто проявляет особую активность в давлении на Россию, и тем, кто только задумывается о том, чтобы присоединиться к этому давлению. Вот им послан очень ясный сигнал", - заявил сенатор."Когда идет жесткий прессинг на Россию, тем самым указывается на то, что мы не гнемся", - добавил Кисляк.При этом он подчеркнул, что ряд стран стараются не только давить на Россию, но и "сбиваются в кучу" для такого давления.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729291470.html
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, сергей кисляк, совет федерации рф, владимир путин, в мире