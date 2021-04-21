https://ria.ru/20210421/poslanie-1729272557.html

Путин оглашал послание парламенту 78 минут

Путин оглашал послание парламенту 78 минут

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:25

2021-04-21T13:25

2021-04-21T14:37

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут.Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут.За прошедшие годы выступления Путина перед законодателями продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. До этого рекорд продолжительности послания принадлежал Дмитрию Медведеву, который, будучи президентом, в 2009 году выступал почти 1 час 40 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации – около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729276760.html

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, политика