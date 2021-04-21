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Путин в своем послании подготовил нечто новое для россиян
Путин в своем послании подготовил нечто новое для россиян
В преддверии оглашения президентского послания многие наблюдатели уверены, что это будет одно из самых важных выступлений Владимира Путина. Ведь даже год назад, РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:00
2021-04-21T09:30
коронавирус в россии
россия
донбасс
валентина матвиенко
совет федерации рф
геннадий зюганов
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В преддверии оглашения президентского послания многие наблюдатели уверены, что это будет одно из самых важных выступлений Владимира Путина. Ведь даже год назад, когда президент предложил поправки в Конституцию, никто не знал, что вскоре мир изменится до неузнаваемости. Началась другая эпоха — посткоронавирусная, и хотелось бы понять, какие перспективы развития есть у России в этих условиях. Очередное обращение главы государства уже назвали посланием "нового времени". Место и тестыВладимир Путин выступит в Центральном выставочном зале "Манеж". Это первое столь масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдет полностью в очном формате. Чтобы попасть в зал, всем — от сенаторов и депутатов до осветителей и операторов — необходимо было трижды пройти тест на коронавирус: 16, 19 и 20 апреля. При этом для сотен журналистов (аккредитовали 450 представителей СМИ) откроется пресс-центр. А в кулуарах они смогут пообщаться с гостями мероприятия — редкость по нынешним временам.Темы, которые будут затронуты в выступлении, Кремль традиционно не анонсирует. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что послание парламенту "так или иначе будет постковидным", посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.О том, что послание готовится, Путин сообщил в марте. Иностранные СМИ гадали, как и где это произойдет. Порой выдвигали довольно забавные версии. Вплоть до рассуждений о "высокотехнологичном подвальном помещении" напротив Белого дома, которое в шутку называют "бункером"."Через реку — это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный, — отвечал на вопросы Песков. — А как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации". Этот центр "абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты". И Путин действительно его посещал, но основную работу выполнили все же в Кремле.Были подготовительные совещания и с администрацией, и с руководством кабмина. "Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются пробуксовки, трудности", — говорил президент на одной из таких встреч. Речь шла, например, о темпах строительства яслей, запуске компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержке индивидуального жилищного строительства.Девятнадцатого апреля состоялось итоговое совещание. Еще один день, последний перед оглашением, как правило, нужен собственно на текст послания — Путин редактирует его лично. Иногда дописывает даже в ночь перед выступлением. Поэтому некоторые заявления участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными. "Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то он — автор. И до последней минуты, до последней ночи он, естественно, обдумывает", — уточнял Песков. Постковидное восстановлениеНа этот раз важнейшими направлениями Путин называет соцсферу и инфраструктурные проекты. Новые меры должны давать максимальный результат, но при рачительном отношении к финансам. Необходимо, чтобы "каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека".Россия уже второй год живет в условиях пандемии, и необходимо проанализировать, как справились со столь серьезным вызовом все структуры. И главное — что делать дальше. Например, опыт удаленной работы уже отразился в законе — с 1 января действуют новые положения Трудового кодекса, регулирующие труд дистанционных сотрудников. А поскольку пандемия ударила по всем сферам, россияне остро ощутили падение доходов. По данным Росстата, за чертой бедности живут 19,6 миллиона человек. В Минэкономразвития рассчитывают, что в 2021-м реальные располагаемые доходы вырастут на три процента. И возможно, послание конкретизирует то, что государство сделает для этого. Индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки станут одним из трех основных блоков послания, уверен глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Второй блок — помощь семьям. А третий будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры. Среди пожеланий бизнеса Калинин указал на то, что Кодекс административных правонарушений должен стать не "репрессивным". "Сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, их количество снизилось в три раза. Мы видим, что это работает. Больших катаклизмов не произошло, следовательно, можно продолжать", — выразил надежду глава "Опоры".А, например, омбудсмен Татьяна Москалькова ожидает, что президент представит развитие стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере, "где больше всего обращений от людей именно по уголовно-процессуальной тематике". Смягчение бюджетного правила, выплата продовольственных пособий, новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, транспорт, а также проблемы изменения климата также могут стать главными темами послания президента. Тем более что на следующий день Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Не исключено, что президент поднимет вопрос о направлении средств Фонда национального благосостояния на модернизацию систем ЖКХ. Ранее это предложил вице-премьер Марат Хуснуллин, и Путин распорядился проработать такую возможность. И это далеко не полный список внутренней повестки. Ситуация в миреТрадиционно глава государства выскажется и по международным делам, а тут накопилось немало вопросов: крайне напряженные отношения с США, обострение ситуации в Донбассе, высылка российских дипломатов и новые санкции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет от президента решительных действий: "Мы в тяжелом кризисе, на это наложился коронавирус, финансово-экономическая система не справляется, нас обложили санкциями. И нам бросили военный вызов. Чтобы решить эти проблемы, надо мобилизовать все ресурсы, обеспечить сплоченность общества, выстроить верный курс, который позволил бы выстоять, выдержать и выйти из этого".Какими бы ни были детали, Путин сформулирует новую систему координат, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она даже назвала это посланием "нового времени" — важнейшим политическим и общественным событием.
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коронавирус в россии, россия, донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, геннадий зюганов, владимир путин, сша, политика

Путин в своем послании подготовил нечто новое для россиян

00:00 21.04.2021 (обновлено: 09:30 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В преддверии оглашения президентского послания многие наблюдатели уверены, что это будет одно из самых важных выступлений Владимира Путина. Ведь даже год назад, когда президент предложил поправки в Конституцию, никто не знал, что вскоре мир изменится до неузнаваемости. Началась другая эпоха — посткоронавирусная, и хотелось бы понять, какие перспективы развития есть у России в этих условиях. Очередное обращение главы государства уже назвали посланием "нового времени".

Место и тесты

Владимир Путин выступит в Центральном выставочном зале "Манеж". Это первое столь масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдет полностью в очном формате. Чтобы попасть в зал, всем — от сенаторов и депутатов до осветителей и операторов — необходимо было трижды пройти тест на коронавирус: 16, 19 и 20 апреля.
При этом для сотен журналистов (аккредитовали 450 представителей СМИ) откроется пресс-центр. А в кулуарах они смогут пообщаться с гостями мероприятия — редкость по нынешним временам.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Темы, которые будут затронуты в выступлении, Кремль традиционно не анонсирует. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что послание парламенту "так или иначе будет постковидным", посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.
О том, что послание готовится, Путин сообщил в марте. Иностранные СМИ гадали, как и где это произойдет. Порой выдвигали довольно забавные версии. Вплоть до рассуждений о "высокотехнологичном подвальном помещении" напротив Белого дома, которое в шутку называют "бункером".
"Через реку — это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный, — отвечал на вопросы Песков. — А как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации". Этот центр "абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты". И Путин действительно его посещал, но основную работу выполнили все же в Кремле.
Были подготовительные совещания и с администрацией, и с руководством кабмина. "Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются пробуксовки, трудности", — говорил президент на одной из таких встреч. Речь шла, например, о темпах строительства яслей, запуске компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержке индивидуального жилищного строительства.
Девятнадцатого апреля состоялось итоговое совещание. Еще один день, последний перед оглашением, как правило, нужен собственно на текст послания — Путин редактирует его лично. Иногда дописывает даже в ночь перед выступлением. Поэтому некоторые заявления участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными. "Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то он — автор. И до последней минуты, до последней ночи он, естественно, обдумывает", — уточнял Песков.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с руководством правительства и администрации президента по подготовке к посланию Федеральному собранию
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с руководством правительства РФ и администрации президента РФ по подготовке к посланию Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с руководством правительства и администрации президента по подготовке к посланию Федеральному собранию

Постковидное восстановление

На этот раз важнейшими направлениями Путин называет соцсферу и инфраструктурные проекты. Новые меры должны давать максимальный результат, но при рачительном отношении к финансам. Необходимо, чтобы "каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека".
Россия уже второй год живет в условиях пандемии, и необходимо проанализировать, как справились со столь серьезным вызовом все структуры. И главное — что делать дальше. Например, опыт удаленной работы уже отразился в законе — с 1 января действуют новые положения Трудового кодекса, регулирующие труд дистанционных сотрудников.
А поскольку пандемия ударила по всем сферам, россияне остро ощутили падение доходов. По данным Росстата, за чертой бедности живут 19,6 миллиона человек. В Минэкономразвития рассчитывают, что в 2021-м реальные располагаемые доходы вырастут на три процента. И возможно, послание конкретизирует то, что государство сделает для этого.
Индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки станут одним из трех основных блоков послания, уверен глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Второй блок — помощь семьям. А третий будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры.
© РИА Новости / Евгений БиятовЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Люди на Красной площади в Москве
Среди пожеланий бизнеса Калинин указал на то, что Кодекс административных правонарушений должен стать не "репрессивным". "Сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, их количество снизилось в три раза. Мы видим, что это работает. Больших катаклизмов не произошло, следовательно, можно продолжать", — выразил надежду глава "Опоры".
А, например, омбудсмен Татьяна Москалькова ожидает, что президент представит развитие стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере, "где больше всего обращений от людей именно по уголовно-процессуальной тематике".
Смягчение бюджетного правила, выплата продовольственных пособий, новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, транспорт, а также проблемы изменения климата также могут стать главными темами послания президента. Тем более что на следующий день Путин примет участие в онлайн-саммите по климату.
Не исключено, что президент поднимет вопрос о направлении средств Фонда национального благосостояния на модернизацию систем ЖКХ. Ранее это предложил вице-премьер Марат Хуснуллин, и Путин распорядился проработать такую возможность. И это далеко не полный список внутренней повестки.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Ситуация в мире

Традиционно глава государства выскажется и по международным делам, а тут накопилось немало вопросов: крайне напряженные отношения с США, обострение ситуации в Донбассе, высылка российских дипломатов и новые санкции.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет от президента решительных действий: "Мы в тяжелом кризисе, на это наложился коронавирус, финансово-экономическая система не справляется, нас обложили санкциями. И нам бросили военный вызов. Чтобы решить эти проблемы, надо мобилизовать все ресурсы, обеспечить сплоченность общества, выстроить верный курс, который позволил бы выстоять, выдержать и выйти из этого".
Какими бы ни были детали, Путин сформулирует новую систему координат, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она даже назвала это посланием "нового времени" — важнейшим политическим и общественным событием.
 
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LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
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