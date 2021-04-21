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Полиция в Москве усилила наряды у Пушкинской и Арбатской
Полиция в Москве усилила наряды у Пушкинской и Арбатской
Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:14
2021-04-21T18:35
россия
омон россии
алексей навальный
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москва
общество
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.Манежная и Пушкинская площади уже перекрыты, а близ станции метро "Арбатская" размещены несколько автомобилей полиции, а также один автозак, дежурят силовики. Это место организаторы акции определили новой точкой сбора, чтобы далее пройти на Манежную площадь.Пушкинская площадь огорожена, дежурят сотрудники полиции. Рядом припаркованы три легковые машины полиции. Напротив памятника Пушкину собралось много сотрудников СМИ. Участников несогласованной акции пока нет, как и в других местах.Наряды полиции дежурят на Лубянской площади и около метро "Маяковская" - других популярных мест для проведения акций.При этом полиция уже начала перекрывать выходы из метро "Пушкинская" и "Тверская", не пропускают даже прессу. У станции метро "Маяковская" большое количество спецтехники: не менее пяти автозаков, автобусы и микроавтобусы МВД.С другой стороны подходов к Манежной - на Никольской - не пропускают людей в сторону Охотного ряда и Театральной, отправляют на площадь Революции. На самой Манежной пока больше прессы, чем желающих митинговать. Выход на Красную площадь с Никольской и переход на Площадь Революции перекрыты.Рядом с выходом из метро "Трубная", где на прошлых несогласованных акциях собирались их участники, за ограждением стоят пять полицейских машин, рядом с ними ходят сотрудники полиции. Дальше у комплекса "Легенды Цветного" стоит автобус и машина с полицейскими. На Петровском бульваре стоят четыре автозака, пять машин с полицейскими и одна машина Росгрвардии, откуда вышли сотрудники ОМОНа.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Усиление нарядов полиции в центре Москвы
Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора.
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россия, омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество

Полиция в Москве усилила наряды у Пушкинской и Арбатской

18:14 21.04.2021 (обновлено: 18:35 21.04.2021)
 
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Московская полиция усилила наряды у метро "Арбатская" и Пушкинской площади, куда организаторы несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального перенесли места сбора, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Манежная и Пушкинская площади уже перекрыты, а близ станции метро "Арбатская" размещены несколько автомобилей полиции, а также один автозак, дежурят силовики. Это место организаторы акции определили новой точкой сбора, чтобы далее пройти на Манежную площадь.
Пушкинская площадь огорожена, дежурят сотрудники полиции. Рядом припаркованы три легковые машины полиции. Напротив памятника Пушкину собралось много сотрудников СМИ. Участников несогласованной акции пока нет, как и в других местах.
Наряды полиции дежурят на Лубянской площади и около метро "Маяковская" - других популярных мест для проведения акций.
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При этом полиция уже начала перекрывать выходы из метро "Пушкинская" и "Тверская", не пропускают даже прессу. У станции метро "Маяковская" большое количество спецтехники: не менее пяти автозаков, автобусы и микроавтобусы МВД.
С другой стороны подходов к Манежной - на Никольской - не пропускают людей в сторону Охотного ряда и Театральной, отправляют на площадь Революции. На самой Манежной пока больше прессы, чем желающих митинговать. Выход на Красную площадь с Никольской и переход на Площадь Революции перекрыты.
Рядом с выходом из метро "Трубная", где на прошлых несогласованных акциях собирались их участники, за ограждением стоят пять полицейских машин, рядом с ними ходят сотрудники полиции. Дальше у комплекса "Легенды Цветного" стоит автобус и машина с полицейскими. На Петровском бульваре стоят четыре автозака, пять машин с полицейскими и одна машина Росгрвардии, откуда вышли сотрудники ОМОНа.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон
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РоссияОМОН РоссииАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваОбщество
 
 
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