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Фигурантам дела о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения
Фигурантам дела о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения
Четверым задержанным по уголовному делу о подготовке покушения на Александра Лукашенко и госпереворота предъявили обвинения, сообщил начальник отдела... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:13
2021-04-21T23:45
александр лукашенко
сша
в мире
белоруссия
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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Четверым задержанным по уголовному делу о подготовке покушения на Александра Лукашенко и госпереворота предъявили обвинения, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".Он уточнил, что всех обвинили в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, задержанные дают признательные показания.Что касается взаимодействия с ФСБ, Бычек рассказал, что после того, как КГБ получил информацию о прибытии участника заговора адвоката Юрия Зенковича в Москву, по поручению Лукашенко председатель КГБ связался с руководителем ФСБ и запросил возможность прибытия оперативной группы.В минувшие выходные Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, к этому причастны спецслужбы США.В ФСБ, в свою очередь, добавили, что в Москве задержали имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые планировали военный переворот в Минске 9 мая.В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев.Представитель американского Госдепартамента заявил РИА Новости, что "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html
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александр лукашенко, сша, в мире, белоруссия

Фигурантам дела о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения

22:13 21.04.2021 (обновлено: 23:45 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Четверым задержанным по уголовному делу о подготовке покушения на Александра Лукашенко и госпереворота предъявили обвинения, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он уточнил, что всех обвинили в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, задержанные дают признательные показания.
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Что касается взаимодействия с ФСБ, Бычек рассказал, что после того, как КГБ получил информацию о прибытии участника заговора адвоката Юрия Зенковича в Москву, по поручению Лукашенко председатель КГБ связался с руководителем ФСБ и запросил возможность прибытия оперативной группы.

"Зенкович предпринимал конкретные попытки вербовки, подкупа военнослужащих Вооруженных сил, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом. <…> Сейчас он находится в следственном изоляторе, как я уже отметил, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий", — добавил Бычек.

В минувшие выходные Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, к этому причастны спецслужбы США.
В ФСБ, в свою очередь, добавили, что в Москве задержали имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые планировали военный переворот в Минске 9 мая.
В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев.
Представитель американского Госдепартамента заявил РИА Новости, что "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
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