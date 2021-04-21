https://ria.ru/20210421/pokushenie-1729377771.html

Фигурантам дела о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения

Фигурантам дела о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения

Четверым задержанным по уголовному делу о подготовке покушения на Александра Лукашенко и госпереворота предъявили обвинения, сообщил начальник отдела... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T22:13

2021-04-21T22:13

2021-04-21T23:45

александр лукашенко

сша

в мире

белоруссия

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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Четверым задержанным по уголовному делу о подготовке покушения на Александра Лукашенко и госпереворота предъявили обвинения, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".Он уточнил, что всех обвинили в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, задержанные дают признательные показания.Что касается взаимодействия с ФСБ, Бычек рассказал, что после того, как КГБ получил информацию о прибытии участника заговора адвоката Юрия Зенковича в Москву, по поручению Лукашенко председатель КГБ связался с руководителем ФСБ и запросил возможность прибытия оперативной группы.В минувшие выходные Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам белорусского лидера, к этому причастны спецслужбы США.В ФСБ, в свою очередь, добавили, что в Москве задержали имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые планировали военный переворот в Минске 9 мая.В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев.Представитель американского Госдепартамента заявил РИА Новости, что "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".

https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html

https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729105459.html

сша

белоруссия

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александр лукашенко, сша, в мире, белоруссия