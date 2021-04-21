"Трансмашхолдинг" работает над "Иволгой" нового поколения
© Фото : АО "Трансмашхолдинг" Электропоезд "Иволга"
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
"Трансмашхолдинг" работает над концептом следующей модификации поезда "Иволга" - так называемой "Иволгой 3.0", рассказали РИА Новости в компании. В обновленном составе планируют улучшить технические характеристики, прежде всего, - ускорения и скорости, а также уделить внимание развитию пассажирских сервисов.
В соответствии с планами компании, поезда "Иволга 3.0" должны стать еще более комфортными для пассажиров. Будут усовершенствованы цвето-фактурные решения пассажирских кресел и их эргономика, благодаря чему удастся увеличить количество мест для сидения. Планируется, что в новом 11-вагонном составе будет на 50 сидений больше, чем в ранних версиях. Прорабатывается также эргономика расположения поручней внутри состава и расположения оборудования в туалетных комнатах. Рядом с сидениями в модифицированных "Иволгах" предусмотрят держатели для сумок и рюкзаков, а под подлокотниками - USB-разъемы для зарядки гаджетов во время поездки (сейчас они располагаются между сидениями).
© Фото : АО "Трансмашхолдинг" Вагон электропоезда "Иволга"
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Вагон электропоезда "Иволга"
Сделано в России
"Иволгу" спроектировали на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Этот поезд, как отмечает производитель, на 90% состоит из комплектующих российского производства, что позволяет заводу обеспечивать заказами 360 российских предприятий-смежников из различных регионов страны. Численность персонала, задействованного при изготовлении комплектующих, - 15 тысяч человек. По оценкам ТМХ, в 2019 году поставщики ТВЗ произвели для выпуска "Иволги" комплектующие на сумму 15,3 миллиарда рублей.
Инженеры изначально задумали "Иволгу" как базовую многофункциональную платформу. Это значит, что она может представлять собой не только электропоезд для городских перевозок, но и пригородный или межрегиональный поезд. Все зависит от пожеланий заказчика. В составе может быть изменено число вагонов (от четырех до двенадцати) и интерьер. Например, в существующих модификациях поезда предусмотрены зоны для маломобильных пассажиров, крепления велосипедов, хранения багажа, а также отведено место под размещение вендинговых аппаратов.
Эксперты отмечают, что "Иволги" задали новое направление развитию электропоездов. В них нет привычных тамбуров, за счет чего посадка и высадка пассажиров проходит быстрее, а перемещаться из вагона в вагон можно беспрепятственно по всему поезду. Это позволяет избегать скопления людей в концах вагонов.
"По комфорту "Иволги" приятные, особенно, с учетом маршрутов, на которых они эксплуатируются: это большой пассажиропоток, большое количество входящих и выходящих пассажиров на каждой станции", - сказал РИА Новости заместитель директора научно-образовательного центра "Цифровые высокоскоростные транспортные системы" Российской открытой академии транспорта Александр Чекмарев.
При этом электропоезда прежних поколений были предназначены для традиционного пригородного сообщения, когда человек едет достаточно далеко из точки А в точку Б, а не для циркуляции пассажиропотока на частых остановках, а "Иволги" изначально были приспособлены именно к городскому трафику, добавляет эксперт.
В приоритете – комфорт и безопасность
Первые "Иволги" начали работу на Московской железной дороге в 2017 году, а с конца 2019 года стали курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД).
© Фото : АО "Трансмашхолдинг" Электропоезд "Иволга"
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Электропоезд "Иволга"
С учетом пассажирского трафика по диаметрам запущены 11-вагонные составы, приспособленные для проезда различных категорий пассажиров. Так, в поезде совмещены места для сидения и множество поручней на разных уровнях. Ширина дверей – 1400 миллиметров – позволяет быстро входить и выходить из поезда, а также завезти велосипед, детскую коляску или заехать на инвалидном кресле. В головных вагонах расположены крепления для велосипедов и просторные туалетные комнаты, оснащенные бесконтактными кранами, дозаторами для мыла, сушилками для рук. Дополнительно для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные аппарели, а все таблички продублированы шрифтом Брайля.
При этом в каждом вагоне поезда размещены по две установки обеззараживания воздуха. "С помощью ультрафиолетовых ламп высокой мощности установки делают проходящие через систему вентиляции бактерии и вирусы в воздушном потоке неопасными для человека. Эта система идентична той, что используется в поликлиниках и больницах. Она снижает риск заражения опасными вирусами в общественном транспорте", - комментирует заместитель генерального директора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.
22 декабря 2020, 16:41Новые станции и комфортные поезда: как развиваются МЦД
Оценить российский электропоезд в 2020 году попросили самих пассажиров МЦД. Многим понравился внешний и внутренний дизайн "Иволги". Ее назвали аэродинамичным, современным и молодежным поездом. Пассажиры отметили удобство широких дверей, просторных проходов и поручней, а также отличный обзор из окон "Иволги". Сама по себе поездка по МЦД позволяет точно рассчитать время прибытия, забыв о пробках. А в поезде можно решать рабочие вопросы, благодаря наличию Wi-Fi и розеток, а также плавному ходу и практически бесшумному передвижению, что обеспечивается за счет технологии пневмоподвешивания.
Стимул для развития сервиса и технологий
После поставки поездов на МЦД ТМХ продолжает следить за эффективностью работы всех систем своей продукции на основе информации, полученной от специализированного сервисного центра, специалисты которого круглосуточно контролируют работу всех составов, работающих на этих маршрутах. В центр поступает информация от диспетчерской службы перевозчика МЦД - Центральной пригородной пассажирской компании, а также с управляющих систем самих электропоездов. Таким образом, у ТМХ появляется возможность развивать и совершенствовать продукт.
"Любое транспортное средство, как и любое устройство, нуждается в постоянной модернизации, постоянном улучшении, чтобы соответствовать меняющимся стандартам и требованиям к эксплуатации. Может меняться скорость движения, пассажиропоток - все это может привести, например, к тому, что вагону потребуется больше дверей. Плюс нюансы, более традиционные и мелкие, но важные для пассажиров - кресла удобнее, немного по-другому спроектированный салон с точки зрения дизайна, расположения поручней, что и называется эргономикой", - отмечает Чекмарёв.
При этом Москва, активно обновляющая транспортный комплекс и внедряющая современные технические решения, применяет и эффективные механизмы взаимодействия с поставщиками – например, работу по контракту жизненного цикла. Именно по такому контракту работает и ТМХ, например, в рамках поставок поездов метро: производитель поставляет и обеспечивает их обслуживание в течение всего срока эксплуатации – 30 лет.
"Контракты жизненного цикла (КЖЦ) - это общепринятая практика, которая сейчас активно используется на железной дороге, в метрополитене. Когда покупают поезд по КЖЦ, любая неисправность или конструкторская неточность устраняется за счет производителя. Таким образом, он заинтересован в более качественном ремонте, в более качественной конструкции подвижного состава. Тогда и начинается развитие технологий: предиктивная аналитика, датчики, сервисы", - считает директор научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Олег Покусаев.
По мнению эксперта, практика работы по КЖЦ в будущем распространится и на другие сферы рельсового транспорта. И, в целом, опыт Москвы может стать примером для развития транспортной сети других городов-миллионников.
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