https://ria.ru/20210421/poezd-1729323105.html

"Трансмашхолдинг" работает над "Иволгой" нового поколения

"Трансмашхолдинг" работает над "Иволгой" нового поколения

"Трансмашхолдинг" работает над концептом следующей модификации поезда "Иволга" - так называемой "Иволгой 3.0", рассказали РИА Новости в компании. В обновленном... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:49

2021-04-21T17:49

2021-04-21T17:49

иволга (поезд)

московские центральные диаметры (мцд)

москва

трансмашхолдинг

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"Трансмашхолдинг" работает над концептом следующей модификации поезда "Иволга" - так называемой "Иволгой 3.0", рассказали РИА Новости в компании. В обновленном составе планируют улучшить технические характеристики, прежде всего, - ускорения и скорости, а также уделить внимание развитию пассажирских сервисов. В соответствии с планами компании, поезда "Иволга 3.0" должны стать еще более комфортными для пассажиров. Будут усовершенствованы цвето-фактурные решения пассажирских кресел и их эргономика, благодаря чему удастся увеличить количество мест для сидения. Планируется, что в новом 11-вагонном составе будет на 50 сидений больше, чем в ранних версиях. Прорабатывается также эргономика расположения поручней внутри состава и расположения оборудования в туалетных комнатах. Рядом с сидениями в модифицированных "Иволгах" предусмотрят держатели для сумок и рюкзаков, а под подлокотниками - USB-разъемы для зарядки гаджетов во время поездки (сейчас они располагаются между сидениями). Сделано в России "Иволгу" спроектировали на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Этот поезд, как отмечает производитель, на 90% состоит из комплектующих российского производства, что позволяет заводу обеспечивать заказами 360 российских предприятий-смежников из различных регионов страны. Численность персонала, задействованного при изготовлении комплектующих, - 15 тысяч человек. По оценкам ТМХ, в 2019 году поставщики ТВЗ произвели для выпуска "Иволги" комплектующие на сумму 15,3 миллиарда рублей. Инженеры изначально задумали "Иволгу" как базовую многофункциональную платформу. Это значит, что она может представлять собой не только электропоезд для городских перевозок, но и пригородный или межрегиональный поезд. Все зависит от пожеланий заказчика. В составе может быть изменено число вагонов (от четырех до двенадцати) и интерьер. Например, в существующих модификациях поезда предусмотрены зоны для маломобильных пассажиров, крепления велосипедов, хранения багажа, а также отведено место под размещение вендинговых аппаратов.Эксперты отмечают, что "Иволги" задали новое направление развитию электропоездов. В них нет привычных тамбуров, за счет чего посадка и высадка пассажиров проходит быстрее, а перемещаться из вагона в вагон можно беспрепятственно по всему поезду. Это позволяет избегать скопления людей в концах вагонов. При этом электропоезда прежних поколений были предназначены для традиционного пригородного сообщения, когда человек едет достаточно далеко из точки А в точку Б, а не для циркуляции пассажиропотока на частых остановках, а "Иволги" изначально были приспособлены именно к городскому трафику, добавляет эксперт. В приоритете – комфорт и безопасность Первые "Иволги" начали работу на Московской железной дороге в 2017 году, а с конца 2019 года стали курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД).С учетом пассажирского трафика по диаметрам запущены 11-вагонные составы, приспособленные для проезда различных категорий пассажиров. Так, в поезде совмещены места для сидения и множество поручней на разных уровнях. Ширина дверей – 1400 миллиметров – позволяет быстро входить и выходить из поезда, а также завезти велосипед, детскую коляску или заехать на инвалидном кресле. В головных вагонах расположены крепления для велосипедов и просторные туалетные комнаты, оснащенные бесконтактными кранами, дозаторами для мыла, сушилками для рук. Дополнительно для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные аппарели, а все таблички продублированы шрифтом Брайля. При этом в каждом вагоне поезда размещены по две установки обеззараживания воздуха. "С помощью ультрафиолетовых ламп высокой мощности установки делают проходящие через систему вентиляции бактерии и вирусы в воздушном потоке неопасными для человека. Эта система идентична той, что используется в поликлиниках и больницах. Она снижает риск заражения опасными вирусами в общественном транспорте", - комментирует заместитель генерального директора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. Оценить российский электропоезд в 2020 году попросили самих пассажиров МЦД. Многим понравился внешний и внутренний дизайн "Иволги". Ее назвали аэродинамичным, современным и молодежным поездом. Пассажиры отметили удобство широких дверей, просторных проходов и поручней, а также отличный обзор из окон "Иволги". Сама по себе поездка по МЦД позволяет точно рассчитать время прибытия, забыв о пробках. А в поезде можно решать рабочие вопросы, благодаря наличию Wi-Fi и розеток, а также плавному ходу и практически бесшумному передвижению, что обеспечивается за счет технологии пневмоподвешивания. Стимул для развития сервиса и технологийПосле поставки поездов на МЦД ТМХ продолжает следить за эффективностью работы всех систем своей продукции на основе информации, полученной от специализированного сервисного центра, специалисты которого круглосуточно контролируют работу всех составов, работающих на этих маршрутах. В центр поступает информация от диспетчерской службы перевозчика МЦД - Центральной пригородной пассажирской компании, а также с управляющих систем самих электропоездов. Таким образом, у ТМХ появляется возможность развивать и совершенствовать продукт. При этом Москва, активно обновляющая транспортный комплекс и внедряющая современные технические решения, применяет и эффективные механизмы взаимодействия с поставщиками – например, работу по контракту жизненного цикла. Именно по такому контракту работает и ТМХ, например, в рамках поставок поездов метро: производитель поставляет и обеспечивает их обслуживание в течение всего срока эксплуатации – 30 лет. По мнению эксперта, практика работы по КЖЦ в будущем распространится и на другие сферы рельсового транспорта. И, в целом, опыт Москвы может стать примером для развития транспортной сети других городов-миллионников.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/1589834830.html

https://ria.ru/20201222/mtsd-1590281013.html

https://ria.ru/20201016/mtsd-1580087451.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иволга (поезд), московские центральные диаметры (мцд), москва, трансмашхолдинг