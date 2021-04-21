https://ria.ru/20210421/plakaty-1729365616.html

Сторонники Навального пропустили букву в его фамилии на плакатах

Сторонники Навального пропустили букву в его фамилии на плакатах

Участники несогласованной акции протеста в центре Москвы принесли с собой несколько одинаковых плакатов в поддержку Алексея Навального, на которых его фамилия... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:03

2021-04-21T20:03

2021-04-21T20:39

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Участники несогласованной акции протеста в центре Москвы принесли с собой несколько одинаковых плакатов в поддержку Алексея Навального, на которых его фамилия написана с ошибкой, передает корреспондент РИА Новости.Такие самодельные плакаты держат над головой как минимум восемь человек близ гостиницы "Националь" на углу Моховой улицы и Тверской. На плакатах написано "Свободу Наваьному" - пропущена буква "л".С другой стороны, это может быть сознательным ходом. На фоне требований прокуратуры признать "Фонд борьбы с коррупцией"* и другие структуры Навального экстремистскими, московский штаб блогера пытался шутить на тему того, что под запрет якобы попадет буква "н" русского алфавита. Приводились картинки с различными словами, где эта буква была намеренно пропущена.Несогласованные акции проходят в среду вечером в различных городах России, в некоторых уже прошли задержания.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210421/manezhnaya-1729364128.html

https://ria.ru/20210421/sibir-1729363725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество