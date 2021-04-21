Сторонники Навального пропустили букву в его фамилии на плакатах
20:03 21.04.2021 (обновлено: 20:39 21.04.2021)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Участники несогласованной акции протеста в центре Москвы принесли с собой несколько одинаковых плакатов в поддержку Алексея Навального, на которых его фамилия написана с ошибкой, передает корреспондент РИА Новости.
Такие самодельные плакаты держат над головой как минимум восемь человек близ гостиницы "Националь" на углу Моховой улицы и Тверской. На плакатах написано "Свободу Наваьному" - пропущена буква "л".
С другой стороны, это может быть сознательным ходом. На фоне требований прокуратуры признать "Фонд борьбы с коррупцией"* и другие структуры Навального экстремистскими, московский штаб блогера пытался шутить на тему того, что под запрет якобы попадет буква "н" русского алфавита. Приводились картинки с различными словами, где эта буква была намеренно пропущена.
Несогласованные акции проходят в среду вечером в различных городах России, в некоторых уже прошли задержания.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Вчера, 19:48В сибирских городах прошли несогласованные акции