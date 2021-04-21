Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/pentagon-1729193092.html
Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:19
2021-04-21T11:22
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2e9bd12825991e77cde5f7db1283f87.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия. "Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", — заявило командование в твите.Публикация вызвала активный отклик читателей."Что это вообще значит?" — задалась вопросом пользователь ChicagoLady63."Не начинайте Третью мировую войну, спасибо", — написал Pete LaPlace."Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу "превью", — добавила MeloniaSherban."Что может быть хуже ядерного оружия"? — спросил yestradamous."Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите", — считает TracieLDavis1.Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и расположения ядерного арсенала России, в том числе новейших систем, которые не включены в договор СНВ-3. По его словам, это вызывает беспокойство, так как Москва располагает надежным комплексом, способным производить сотни ядерных боеголовок ежегодно.
https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html
https://ria.ru/20210419/sdelka-1728881678.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0585e5eee837a40277514446c1c53299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, в мире

Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне

03:19 21.04.2021 (обновлено: 11:22 21.04.2021)
 
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия.
"Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", — заявило командование в твите.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 11:04
В США испугались российского "оружия апокалипсиса"
Публикация вызвала активный отклик читателей.
"Что это вообще значит?" — задалась вопросом пользователь ChicagoLady63.
"Не начинайте Третью мировую войну, спасибо", — написал Pete LaPlace.
"Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу "превью", — добавила MeloniaSherban.
"Что может быть хуже ядерного оружия"? — спросил yestradamous.
"Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите", — считает TracieLDavis1.
Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и расположения ядерного арсенала России, в том числе новейших систем, которые не включены в договор СНВ-3. По его словам, это вызывает беспокойство, так как Москва располагает надежным комплексом, способным производить сотни ядерных боеголовок ежегодно.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 10:06
МИД прокомментировал возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
12:07Путин заявил об абсолютной неопределенности в начале пандемии
Лента новостейМолния