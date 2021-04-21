https://ria.ru/20210421/pentagon-1729193092.html
Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:19
2021-04-21T03:19
2021-04-21T11:22
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия. "Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", — заявило командование в твите.Публикация вызвала активный отклик читателей."Что это вообще значит?" — задалась вопросом пользователь ChicagoLady63."Не начинайте Третью мировую войну, спасибо", — написал Pete LaPlace."Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу "превью", — добавила MeloniaSherban."Что может быть хуже ядерного оружия"? — спросил yestradamous."Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите", — считает TracieLDavis1.Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и расположения ядерного арсенала России, в том числе новейших систем, которые не включены в договор СНВ-3. По его словам, это вызывает беспокойство, так как Москва располагает надежным комплексом, способным производить сотни ядерных боеголовок ежегодно.
https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию
Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия.
"Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", — заявило командование в твите.
Публикация вызвала активный отклик читателей.
"Что это вообще значит?" — задалась вопросом пользователь ChicagoLady63.
"Не начинайте Третью мировую войну, спасибо", — написал Pete LaPlace.
"Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу "превью", — добавила MeloniaSherban.
"Что может быть хуже ядерного оружия"? — спросил yestradamous.
"Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите", — считает TracieLDavis1.
Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и расположения ядерного арсенала России
, в том числе новейших систем, которые не включены в договор СНВ-3. По его словам, это вызывает беспокойство, так как Москва располагает надежным комплексом, способным производить сотни ядерных боеголовок ежегодно.