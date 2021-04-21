https://ria.ru/20210421/pentagon-1729193092.html

Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне

Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне

Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T03:19

2021-04-21T03:19

2021-04-21T11:22

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2e9bd12825991e77cde5f7db1283f87.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия. "Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", — заявило командование в твите.Публикация вызвала активный отклик читателей."Что это вообще значит?" — задалась вопросом пользователь ChicagoLady63."Не начинайте Третью мировую войну, спасибо", — написал Pete LaPlace."Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу "превью", — добавила MeloniaSherban."Что может быть хуже ядерного оружия"? — спросил yestradamous."Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите", — считает TracieLDavis1.Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон обеспокоен неопределенностью относительно масштабов и расположения ядерного арсенала России, в том числе новейших систем, которые не включены в договор СНВ-3. По его словам, это вызывает беспокойство, так как Москва располагает надежным комплексом, способным производить сотни ядерных боеголовок ежегодно.

https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html

https://ria.ru/20210419/sdelka-1728881678.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире