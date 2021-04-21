https://ria.ru/20210421/pashinyan-1729206674.html

На юге Армении проходит акция протеста против приезда Пашиняна

На юге Армении проходит акция протеста против приезда Пашиняна

Участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:44

2021-04-21T09:44

2021-04-21T11:01

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его кортежем, сообщает онлайн-издание para.tv.Участники акции скандируют лозунги, обвиняющие премьера в предательстве. Периодически происходят стычки протестующих с полицией, которая пытается сдержать собравшихся. Кортеж премьера пока не отъехал.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис–Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.Позднее, премьер Армении Никол Пашинян покинул город Мегри на юге страны, где протестующие пытались заблокировать ему проезд.Пашинян в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности решил пройтись по улицам города. Протестующие, заблокировавшие улицы перед кортежем премьера, сопровождали его, выкрикивая оскорбительные лозунги.Пашинян сел в машину, и кортеж уехал.

https://ria.ru/20210417/pashinyan-1728707853.html

https://ria.ru/20210417/pashinyan-1728768155.html

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Стычки с полицией на юге Армении Протестующие пытались заблокировать проезд премьеру Армении Николу Пашиняну, который решил пройтись по улицам города Мегри в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности. 2021-04-21T09:44 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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