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https://ria.ru/20210421/pashinyan-1729206674.html
На юге Армении проходит акция протеста против приезда Пашиняна
На юге Армении проходит акция протеста против приезда Пашиняна
Участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:44
2021-04-21T11:01
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его кортежем, сообщает онлайн-издание para.tv.Участники акции скандируют лозунги, обвиняющие премьера в предательстве. Периодически происходят стычки протестующих с полицией, которая пытается сдержать собравшихся. Кортеж премьера пока не отъехал.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис–Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.Позднее, премьер Армении Никол Пашинян покинул город Мегри на юге страны, где протестующие пытались заблокировать ему проезд.Пашинян в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности решил пройтись по улицам города. Протестующие, заблокировавшие улицы перед кортежем премьера, сопровождали его, выкрикивая оскорбительные лозунги.Пашинян сел в машину, и кортеж уехал.
https://ria.ru/20210417/pashinyan-1728707853.html
https://ria.ru/20210417/pashinyan-1728768155.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стычки с полицией на юге Армении
Протестующие пытались заблокировать проезд премьеру Армении Николу Пашиняну, который решил пройтись по улицам города Мегри в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности.
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армения, в мире

На юге Армении проходит акция протеста против приезда Пашиняна

09:44 21.04.2021 (обновлено: 11:01 21.04.2021)
 
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его кортежем, сообщает онлайн-издание para.tv.
Участники акции скандируют лозунги, обвиняющие премьера в предательстве. Периодически происходят стычки протестующих с полицией, которая пытается сдержать собравшихся. Кортеж премьера пока не отъехал.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 13:32
Пашинян рассказал об армяно-российском стратегическом союзе
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис–Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 23:17
Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
Позднее, премьер Армении Никол Пашинян покинул город Мегри на юге страны, где протестующие пытались заблокировать ему проезд.
Пашинян в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности решил пройтись по улицам города. Протестующие, заблокировавшие улицы перед кортежем премьера, сопровождали его, выкрикивая оскорбительные лозунги.
Пашинян сел в машину, и кортеж уехал.
 
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