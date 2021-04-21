На юге Армении проходит акция протеста против приезда Пашиняна
09:44 21.04.2021 (обновлено: 11:01 21.04.2021)
ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в Сюникской области Армении, которые выступают против визита в регион премьера страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы перед его кортежем, сообщает онлайн-издание para.tv.
Участники акции скандируют лозунги, обвиняющие премьера в предательстве. Периодически происходят стычки протестующих с полицией, которая пытается сдержать собравшихся. Кортеж премьера пока не отъехал.
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Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис–Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис–Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
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Позднее, премьер Армении Никол Пашинян покинул город Мегри на юге страны, где протестующие пытались заблокировать ему проезд.
Пашинян в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности решил пройтись по улицам города. Протестующие, заблокировавшие улицы перед кортежем премьера, сопровождали его, выкрикивая оскорбительные лозунги.
Пашинян сел в машину, и кортеж уехал.