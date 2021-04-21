ОЗХО приняла резолюцию о приостановке прав Сирии в организации
13:21 21.04.2021 (обновлено: 13:37 21.04.2021)
"За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств-участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО", - сообщило постпредство Великобритании в ОЗХО в Twitter.
В Гааге 20-22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств-участников ОЗХО. В ходе этой сессии Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия. Резолюция была поддержана 46 государствами.
Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что принятие такой резолюции станет опасным прецедентом, внесет глубочайший раскол в организации и негативно отразится на перспективах режима нераспространения и разоружения.
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.
Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
16 апреля, 14:25Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции