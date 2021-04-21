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ОЗХО приняла резолюцию о приостановке прав Сирии в организации
ОЗХО приняла резолюцию о приостановке прав Сирии в организации
Организация по запрещению химического оружия приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в ОЗХО. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:21
2021-04-21T13:37
организация по запрещению химического оружия
сирия
в мире
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в ОЗХО."За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств-участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО", - сообщило постпредство Великобритании в ОЗХО в Twitter.В Гааге 20-22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств-участников ОЗХО. В ходе этой сессии Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия. Резолюция была поддержана 46 государствами.Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что принятие такой резолюции станет опасным прецедентом, внесет глубочайший раскол в организации и негативно отразится на перспективах режима нераспространения и разоружения.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/siriya-1729205451.html
https://ria.ru/20210416/siriya-1728583588.html
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организация по запрещению химического оружия, сирия, в мире

ОЗХО приняла резолюцию о приостановке прав Сирии в организации

13:21 21.04.2021 (обновлено: 13:37 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в ОЗХО.
"За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств-участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО", - сообщило постпредство Великобритании в ОЗХО в Twitter.
В Гааге 20-22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств-участников ОЗХО. В ходе этой сессии Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия. Резолюция была поддержана 46 государствами.
Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что принятие такой резолюции станет опасным прецедентом, внесет глубочайший раскол в организации и негативно отразится на перспективах режима нераспространения и разоружения.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 09:33
США раскрыли причину отказа от участия в астанинском процессе по Сирии
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что ОЗХО подготовит "очередное псевдорасследование", обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.
Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:25
Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции
 
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