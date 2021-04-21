https://ria.ru/20210421/nefrolog-1729357462.html
В Петербурге бывший врач отказался от показаний по делу об убийстве жены
В Петербурге бывший врач отказался от показаний по делу об убийстве жены
Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены в 2010 году, отказался от признательных показаний, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:09
2021-04-21T19:09
2021-04-21T19:09
россия
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены в 2010 году, отказался от признательных показаний, сообщил РИА Новости адвокат медика Сейран Арутюнян."Он отказался от своих последних признательных показаний. Он сослался на то, что это был самооговор", - сказал адвокат.Ранее Земченков написал чистосердечное признание. По информации защиты, он признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.В апреле Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".
https://ria.ru/20210417/peterburg-1728705630.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия