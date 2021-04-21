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В Петербурге бывший врач отказался от показаний по делу об убийстве жены
В Петербурге бывший врач отказался от показаний по делу об убийстве жены
Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены в 2010 году, отказался от признательных показаний, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:09
2021-04-21T19:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены в 2010 году, отказался от признательных показаний, сообщил РИА Новости адвокат медика Сейран Арутюнян."Он отказался от своих последних признательных показаний. Он сослался на то, что это был самооговор", - сказал адвокат.Ранее Земченков написал чистосердечное признание. По информации защиты, он признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.В апреле Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге бывший врач отказался от показаний по делу об убийстве жены

19:09 21.04.2021
 
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаВрач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены в 2010 году, отказался от признательных показаний, сообщил РИА Новости адвокат медика Сейран Арутюнян.
"Он отказался от своих последних признательных показаний. Он сослался на то, что это был самооговор", - сказал адвокат.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 13:12
В Петербурге обокрали квартиру медика, обвиняемого в убийстве жены
Ранее Земченков написал чистосердечное признание. По информации защиты, он признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.
В апреле Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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