https://ria.ru/20210421/navalnyy-1729361685.html

Эксперты СПЧ ООН призвали к медэвакуации Навального за рубеж

Эксперты СПЧ ООН призвали к медэвакуации Навального за рубеж

Эксперты Совета ООН по правам человека призвали к немедленной медицинской эвакуации за рубеж Алексея Навального из-за ухудшения в заключении его состояния... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:37

2021-04-21T19:37

2021-04-21T19:37

россия

бруно лепру

ив роше

татьяна москалькова

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

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ЖЕНЕВА, 21 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Совета ООН по правам человека призвали к немедленной медицинской эвакуации за рубеж Алексея Навального из-за ухудшения в заключении его состояния здоровья, говорится в заявлении, распространенном в среду. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее в среду сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется."Мы считаем, что жизнь Навального находится в серьезной опасности. Он был заключен в суровые условия исправительной колонии строгого режима, и ему было отказано в доступе к адекватной медицинской помощи. Несмотря на то, что его недавно перевели в больницу, выбранные им лично врачи не смогли его навестить. Мы глубоко обеспокоены тем, что Навальный содержится в условиях, которые могут быть равносильны пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, в учреждении, которое, как сообщается, не соответствует международным стандартам", - говорится в заявлении экспертов.Спецдокладчики указали на ответственность России по защите физического и психического здоровья Алексея Навального.По информации, полученной экспертами, Навальный до сих пор не имеет доступа к медицинским специалистам по своему выбору, при этом из-за голодовки у него значительно ухудшилось здоровье, появился риск повреждения почек и остановки сердца."Очевидные нарушения запрета на применение пыток и других видов жестокого обращения, его права на адвоката и, в первую очередь, права на оперативную и эффективную медицинскую помощь во время содержания под стражей лишь усиливают наши и без того глубокие опасения по поводу жизни и безопасности Навального. Мы настоятельно призываем российские власти обеспечить доступ Навального к его личным врачам и позволить его эвакуацию за границу для оказания срочной медицинской помощи, как это было сделано в августе 2020 года", - подчеркнули эксперты ООН.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила, что просила ГП проверить ситуацию с допуском врачей к Навальному и что блогера во вторник посетили четыре гражданских врача, не из системы ФСИН. По их заключению, он получает всю необходимую терапию, серьезных опасений нет. Врачи прибыли из владимирских медицинских госучреждений, они отметили, что объявивший голодовку пациент добровольно получает капельницы питательной смеси, рассказала омбудсмен.Документ с призывом к экстренной медицинской эвакуации Навального подписали спецдокладчик по свободе слова Ирен Хан, спецдокладчик по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, спецдокладчик по внесудебным казням Моррис Тидбал-Бинц, а также спецдокладчик по вопросам прав на физическое и психическое здоровье Тлаленг Мофокенг.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728865613.html

россия

москва

покров

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россия, бруно лепру, ив роше, татьяна москалькова, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, общество