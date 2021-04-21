https://ria.ru/20210421/navalnyy-1729305947.html

Москалькова рассказала о состоянии Навального

Москалькова рассказала о состоянии Навального

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Алексея Навального во вторник посетили четыре гражданских врача, не из системы ФСИН, по их заключению, он получает всю необходимую РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:23

2021-04-21T15:23

2021-04-21T23:49

россия

бруно лепру

ив роше

татьяна москалькова

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Алексея Навального во вторник посетили четыре гражданских врача, не из системы ФСИН, по их заключению, он получает всю необходимую терапию, серьезных опасений нет, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире."Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали врачи гражданские - четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия, капельницы питательной смеси, и пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла", - сказала она журналистам.Она отметила, это были, по ее данным, врачи из владимирских государственных медицинских учреждений."По моим данным, ему дают в полном объеме ту терапию, которая ему необходима по заключению врачей. И, по моим данным, капельница была у него не одна. И она осуществляется добровольно, с его согласия", - сказала Москалькова.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728869124.html

россия

москва

покров

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россия, бруно лепру, ив роше, татьяна москалькова, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия