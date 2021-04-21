Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/mitingi-1729211919.html
В Приморье сняли ролик об ответственности за участие в незаконных акциях
В Приморье сняли ролик об ответственности за участие в незаконных акциях
Власти Приморья с помощью видеоролика предупредили местных жителей об ответственности за участие в несогласованных акциях. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:24
2021-04-21T10:24
россия
татьяна москалькова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814637_0:170:3100:1914_1920x0_80_0_0_a6d0b835deffde8fc00f7cf515de0828.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Власти Приморья с помощью видеоролика предупредили местных жителей об ответственности за участие в несогласованных акциях.Видео опубликовано в Telegram-канале правительства региона. В нем рассказывается, что за участие, организацию и проведение несанкционированных митингов, подстрекательство к нарушению порядка предусмотрены штрафы. Также отмечается, что несовершеннолетние не освобождаются от ответственности, а если они младше 16 лет, отвечать будут их родители. Вовлечение детей в несанкционированные акции грозит арестом, перекрытие дорог – штрафом, организация массовых беспорядков и участие в них - уголовным наказанием."Вас будут снимать десятками телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, выкладывая ваши изображения в сети. Фото- и видеофиксация учитывается при вынесении судебных решений по штрафам. Нельзя на публичное мероприятие приходить пьяным, иметь при себе и (или) распивать спиртные напитки и иметь при себе оружие. Если вас задерживает сотрудник полиции – не оказывайте сопротивление. Полиция имеет право задерживать и доставлять в служебное помещение лиц, совершивших правонарушение", - сообщается в Telegram-канале.Власти Приморья в среду сообщали, что 20 апреля в департамент внутренней политики региона поступило уведомление о намерении провести митинг 21 апреля 2021 года. Нарушен срок подачи уведомления, проведение митинга не согласовали. Организатору предложили "подать уведомление после прекращения действия обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия".Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596814637_546:205:3004:2048_1920x0_80_0_0_e7a443c462e31f5cb9e56ca911590bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, приморский край

В Приморье сняли ролик об ответственности за участие в незаконных акциях

10:24 21.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Власти Приморья с помощью видеоролика предупредили местных жителей об ответственности за участие в несогласованных акциях.
Видео опубликовано в Telegram-канале правительства региона. В нем рассказывается, что за участие, организацию и проведение несанкционированных митингов, подстрекательство к нарушению порядка предусмотрены штрафы. Также отмечается, что несовершеннолетние не освобождаются от ответственности, а если они младше 16 лет, отвечать будут их родители. Вовлечение детей в несанкционированные акции грозит арестом, перекрытие дорог – штрафом, организация массовых беспорядков и участие в них - уголовным наказанием.
"Вас будут снимать десятками телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, выкладывая ваши изображения в сети. Фото- и видеофиксация учитывается при вынесении судебных решений по штрафам. Нельзя на публичное мероприятие приходить пьяным, иметь при себе и (или) распивать спиртные напитки и иметь при себе оружие. Если вас задерживает сотрудник полиции – не оказывайте сопротивление. Полиция имеет право задерживать и доставлять в служебное помещение лиц, совершивших правонарушение", - сообщается в Telegram-канале.
Власти Приморья в среду сообщали, что 20 апреля в департамент внутренней политики региона поступило уведомление о намерении провести митинг 21 апреля 2021 года. Нарушен срок подачи уведомления, проведение митинга не согласовали. Организатору предложили "подать уведомление после прекращения действия обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия".
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
 
РоссияТатьяна МоскальковаАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
12:07Путин заявил об абсолютной неопределенности в начале пандемии
12:05Послание Путина будет посвящено внутренним вопросам
12:01Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
Лента новостейМолния