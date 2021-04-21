https://ria.ru/20210421/mitingi-1729211919.html

В Приморье сняли ролик об ответственности за участие в незаконных акциях

В Приморье сняли ролик об ответственности за участие в незаконных акциях

Власти Приморья с помощью видеоролика предупредили местных жителей об ответственности за участие в несогласованных акциях. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:24

2021-04-21T10:24

2021-04-21T10:24

россия

татьяна москалькова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Власти Приморья с помощью видеоролика предупредили местных жителей об ответственности за участие в несогласованных акциях.Видео опубликовано в Telegram-канале правительства региона. В нем рассказывается, что за участие, организацию и проведение несанкционированных митингов, подстрекательство к нарушению порядка предусмотрены штрафы. Также отмечается, что несовершеннолетние не освобождаются от ответственности, а если они младше 16 лет, отвечать будут их родители. Вовлечение детей в несанкционированные акции грозит арестом, перекрытие дорог – штрафом, организация массовых беспорядков и участие в них - уголовным наказанием."Вас будут снимать десятками телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, выкладывая ваши изображения в сети. Фото- и видеофиксация учитывается при вынесении судебных решений по штрафам. Нельзя на публичное мероприятие приходить пьяным, иметь при себе и (или) распивать спиртные напитки и иметь при себе оружие. Если вас задерживает сотрудник полиции – не оказывайте сопротивление. Полиция имеет право задерживать и доставлять в служебное помещение лиц, совершивших правонарушение", - сообщается в Telegram-канале.Власти Приморья в среду сообщали, что 20 апреля в департамент внутренней политики региона поступило уведомление о намерении провести митинг 21 апреля 2021 года. Нарушен срок подачи уведомления, проведение митинга не согласовали. Организатору предложили "подать уведомление после прекращения действия обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия".Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, приморский край