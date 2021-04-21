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Абрамченко назвала сроки ликвидации опасных брошенных предприятий
Абрамченко назвала сроки ликвидации опасных брошенных предприятий
Специалисты ликвидируют опасные для здоровья людей площадки брошенных промышленных предприятий к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:54
2021-04-21T14:54
россия
виктория абрамченко
владимир путин
экология
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты ликвидируют опасные для здоровья людей площадки брошенных промышленных предприятий к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.Сегодня президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал ускорить принятие закона, по которому предприятия должны будут отвечать за оставленные после своей работы загрязненные территории."К 2030 году мы проведем генеральную уборку страны. Мы инвентаризируем экологически проблемные зоны и объекты. А затем и ликвидируем все самые опасные заброшенные площадки, которые влияют на здоровье и качество жизни людей. А еще создадим единую экологическую диспетчерскую", - сказала Абрамченко, ее слова приводит пресс-служба вице-премьера.Как уточнили в пресс-службе, сначала пройдет инвентаризация объектов накопленного вреда, заработает закон, по которому собственники должны будут сами за собой убирать. По итогам инвентаризации будет определен список объектов, где нужна "генеральная уборка", а к 2030 году те, что влияют на здоровье и качество жизни людей, будут ликвидированы.
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россия, виктория абрамченко, владимир путин, экология, общество

Абрамченко назвала сроки ликвидации опасных брошенных предприятий

14:54 21.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты ликвидируют опасные для здоровья людей площадки брошенных промышленных предприятий к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Сегодня президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал ускорить принятие закона, по которому предприятия должны будут отвечать за оставленные после своей работы загрязненные территории.
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"К 2030 году мы проведем генеральную уборку страны. Мы инвентаризируем экологически проблемные зоны и объекты. А затем и ликвидируем все самые опасные заброшенные площадки, которые влияют на здоровье и качество жизни людей. А еще создадим единую экологическую диспетчерскую", - сказала Абрамченко, ее слова приводит пресс-служба вице-премьера.
Как уточнили в пресс-службе, сначала пройдет инвентаризация объектов накопленного вреда, заработает закон, по которому собственники должны будут сами за собой убирать. По итогам инвентаризации будет определен список объектов, где нужна "генеральная уборка", а к 2030 году те, что влияют на здоровье и качество жизни людей, будут ликвидированы.
 
РоссияВиктория АбрамченкоВладимир ПутинЭкологияОбщество
 
 
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