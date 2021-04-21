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В Крыму готовы к большому потоку туристов в этом сезоне
В Крыму готовы к большому потоку туристов в этом сезоне
Крым готов к приему потока туристов, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:59
2021-04-21T16:59
2021-04-21T16:59
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
туристы
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Крым готов к приему потока туристов, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов."Мы готовы, приглашаем всех и уверены, что справимся", — сказал он.На вопрос о возможных проблемах с водоснабжением он ответил, что "проблемы есть всегда, но они решаемые".Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что туристический поток в 2021 году, как ожидается, будет рекордным для Крыма. В парламенте республики отметили, что он может превысить восемь миллионов гостей при условии, что ситуация с коронавирусом в стране не ухудшится.
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РИА Новости
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РИА Новости
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, туристы, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, отдых
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Крым готов к приему потока туристов, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"Мы готовы, приглашаем всех и уверены, что справимся", — сказал он.
На вопрос о возможных проблемах с водоснабжением он ответил, что "проблемы есть всегда, но они решаемые".
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что туристический поток в 2021 году, как ожидается, будет рекордным для Крыма. В парламенте республики отметили, что он может превысить восемь миллионов гостей при условии, что ситуация с коронавирусом в стране не ухудшится.