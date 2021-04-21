https://ria.ru/20210421/krym-1729326827.html

В Крыму готовы к большому потоку туристов в этом сезоне

В Крыму готовы к большому потоку туристов в этом сезоне

Крым готов к приему потока туристов, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:59

2021-04-21T16:59

2021-04-21T16:59

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

туристы

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bc02f7413bb654efbbb20b64da81a9d.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Крым готов к приему потока туристов, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов."Мы готовы, приглашаем всех и уверены, что справимся", — сказал он.На вопрос о возможных проблемах с водоснабжением он ответил, что "проблемы есть всегда, но они решаемые".Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что туристический поток в 2021 году, как ожидается, будет рекордным для Крыма. В парламенте республики отметили, что он может превысить восемь миллионов гостей при условии, что ситуация с коронавирусом в стране не ухудшится.

https://ria.ru/20210421/astrakhan-1728891813.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, туристы, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, отдых