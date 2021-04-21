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В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке
Один человек погиб и двое получили травмы в результате крушения легкого реактивного самолета Learjet 35 при посадке в аэропорту Пампулья, по предварительной... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T01:38
2021-04-21T01:41
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили травмы в результате крушения легкого реактивного самолета Learjet 35 при посадке в аэропорту Пампулья, по предварительной информации, он садился с нераскрытым шасси, сообщили местные СМИ.Сообщается, что восьмиместное воздушное судно 1976 года выпуска перед крушением выполняло тестовый полет после технического обслуживания в аэропорту города Белу-Оризонти, на борту находились три человека. Первый пилот, 28-летний Габриэль Сантуш Назарет, вертолетом доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пассажир, который находился в салоне, отделался ушибами.Официальных версий о причинах крушения не поступало, пожарные сообщили СМИ, что шасси самолета не раскрылось, в результате чего он съехал с посадочной полосы и врезался в дерево на территории аэропорта.Расследование инцидента ведет Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Cenipa. Борт, потерпевший крушение, принадлежал бразильской лизинговой компании Sequip Locação Segura.
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бразилия, в мире

В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке

01:38 21.04.2021 (обновлено: 01:41 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАэропорт в Бразилии
Аэропорт в Бразилии - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили травмы в результате крушения легкого реактивного самолета Learjet 35 при посадке в аэропорту Пампулья, по предварительной информации, он садился с нераскрытым шасси, сообщили местные СМИ.

"В авиакатастрофе в аэропорту Пампульи погиб пилот и еще двое получили ранения... По данным пожарной службы, погиб 76-летний второй пилот Эустакио Авелар", - сообщил портал G1 со ссылкой на компанию Infraero, управляющую аэропортом Пампулья.

Сообщается, что восьмиместное воздушное судно 1976 года выпуска перед крушением выполняло тестовый полет после технического обслуживания в аэропорту города Белу-Оризонти, на борту находились три человека. Первый пилот, 28-летний Габриэль Сантуш Назарет, вертолетом доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пассажир, который находился в салоне, отделался ушибами.
Официальных версий о причинах крушения не поступало, пожарные сообщили СМИ, что шасси самолета не раскрылось, в результате чего он съехал с посадочной полосы и врезался в дерево на территории аэропорта.
Расследование инцидента ведет Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Cenipa. Борт, потерпевший крушение, принадлежал бразильской лизинговой компании Sequip Locação Segura.
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