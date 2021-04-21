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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210421/kreditovanie-1729306851.html
Глава Ленобласти рассчитывает на приоритетное кредитование региона
Глава Ленобласти рассчитывает на приоритетное кредитование региона
Глава Ленобласти Александр Дрозденко выразил надежду, что регион получит приоритетное право получения инфраструктурных кредитов на реализацию более двух... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:25
2021-04-21T15:25
ленинградская область
россия
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Глава Ленобласти Александр Дрозденко выразил надежду, что регион получит приоритетное право получения инфраструктурных кредитов на реализацию более двух десятков проектов.Об этом глава региона сообщил, комментируя ежегодное послание президента России к Федеральному собранию."Главное условие – представление реальных проектов, открывающих новые возможности для людей. У нас уже есть больше двух десятков таких проектов. Это два моста: через Волхов и через Свирь, проект развязки в районе Кудрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на Токсово. Плюс проекты федерального уровня – развитие портовых комплексов Усть-Луга и Приморск и скоростного сообщения Санкт-Петербург-Москва. У Ленинградской области, благодаря взвешенной финансовой политике, долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем иметь приоритетное права получения этих средств", - сказал Дрозденко.
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россия, александр дрозденко, ленинградская область, экономика

Глава Ленобласти рассчитывает на приоритетное кредитование региона

15:25 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Глава Ленобласти Александр Дрозденко выразил надежду, что регион получит приоритетное право получения инфраструктурных кредитов на реализацию более двух десятков проектов.
Об этом глава региона сообщил, комментируя ежегодное послание президента России к Федеральному собранию.
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"Главное условие – представление реальных проектов, открывающих новые возможности для людей. У нас уже есть больше двух десятков таких проектов. Это два моста: через Волхов и через Свирь, проект развязки в районе Кудрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на Токсово. Плюс проекты федерального уровня – развитие портовых комплексов Усть-Луга и Приморск и скоростного сообщения Санкт-Петербург-Москва. У Ленинградской области, благодаря взвешенной финансовой политике, долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем иметь приоритетное права получения этих средств", - сказал Дрозденко.
 
Ленинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
 
 
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