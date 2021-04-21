https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729205206.html

В Индии обнаружили новый вариант коронавируса

В Индии обнаружили новый вариант коронавируса

Медики выявили новый вариант коронавируса в индийском штате Западная Бенгалия, об этом сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:31

2021-04-21T09:31

2021-04-21T11:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

западная бенгалия

здоровье - общество

непал

бутан

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр – РИА Новости. Медики выявили новый вариант коронавируса в индийском штате Западная Бенгалия, об этом сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.Регион на востоке страны граничит с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. За последние сутки в Западной Бенгалии выявили 9 819 новых случаев COVID-19, всего лечение проходят более 58,3 тысячи человек."B.1.618 — новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа", — написал ученый в Twitter.Это второй штамм коронавируса, который обнаружили в Индии. Первым был B.1.617 — он известен благодаря двойной мутации.Мутация E484K в белке-шипе является общей для "южноафриканского", "бразильского" и "бангладешского" штаммов: так, лизин заменяет глутаминовую кислоту в аминокислотной позиции 484. Это, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации инфекции."Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии", — отметил Скария.По его словам, этот вид характеризуется делецией (хромосомной перестройкой) шести нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо E484K и D614G в белке-шипе. Другие варианты находятся в генах ORF1ab, ORF3a, ORF7a, ORF7b и N".Ученый подчеркнул, что доля B.1.618 в Западной Бенгалии значительно выросла в последние месяцы.Индия столкнулась со второй волной пандемии коронавирусной инфекции. С февраля этого года число заразившихся резко увеличилось. Всего в стране зарегистрировали более 15,6 миллионов случаев COVID-19. Выздоровели более 13,2 миллиона заболевших, не смогли спасти 182 тысячи человек.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729153276.html

западная бенгалия

непал

бутан

индия

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коронавирус covid-19, западная бенгалия, здоровье - общество, непал, бутан, индия, в мире