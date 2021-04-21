В Мурманске координатора штаба Навального задержали на незаконной акции
МУРМАНСК, 21 апр - РИА Новости. Правоохранители в Мурманске задержали в ходе несогласованной акции координатора штаба Алексея Навального Виолетту Грудину и еще двух участников шествия, передает корреспондент РИА Новости.
Участники несогласованной акции собрались в центре Мурманска на площади Пять Углов около 19.00 и двинулись по проспекту Ленина, выкрикивая лозунги. По ходу шествия была задержана организатор акции, а также еще двое участников. Их проводили в машины полиции. Представители УМВД предупреждали в громкоговоритель о незаконности акции и просили разойтись, но участники этого не сделали и продолжили шествие.
Ранее УМВД по Мурманской области напомнило, что в регионе действуют меры по борьбе с коронавирусом, и призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Вчера, 19:48В сибирских городах прошли несогласованные акции