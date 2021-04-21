https://ria.ru/20210421/klimat-1729259221.html

Путин призвал адаптировать промышленность и АПК к изменению климата

Путин призвал адаптировать промышленность и АПК к изменению климата

Необходимо ответственно отнестись к вызовам изменения климата, адаптировать к ним промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, а также инфраструктуру, заявил... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:04

2021-04-21T13:04

2021-04-21T13:04

послание президента федеральному собранию в 2021 году

жкх

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Необходимо ответственно отнестись к вызовам изменения климата, адаптировать к ним промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, а также инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны ответственно ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210419/klimat-1728994811.html

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, жкх, владимир путин, экономика