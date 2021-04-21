https://ria.ru/20210421/khorvatiya-1729315462.html

В Хорватии ждут иностранных туристов на островах

В Хорватии ждут иностранных туристов на островах

Министерство туризма Хорватии запустило кампанию для иностранных туристов "Хорватские острова – зоны, свободные от коронавируса", сообщает Турпром. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:28

2021-04-21T16:28

2021-04-21T16:28

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство туризма Хорватии запустило кампанию для иностранных туристов "Хорватские острова – зоны, свободные от коронавируса", сообщает Турпром. Это связано и с более низкой заболеваемостью коронавирусом там по сравнению с материковой частью страны и с важным значением островов для туротрасли.По словам министра туризма и спорта Николины Брняц, на их долю приходится четверть от общего времени пребывания отдыхающих. "Помимо этого, треть отелей расположены на островных участках, и это еще одна причина, по которой нам важно иметь точную информацию о статистике по коронавирусу, ведь многие наши острова являются "зелеными зонами", – добавила она.Ориентироваться в эпидемиологической обстановке в Хорватии гостям рекомендуется по данным сайта safestayincroatia.hr, который отражает статистику заболеваемости по отдельным округам, адреса пунктов тестирования COVID-19, информацию о транспортном сообщении между островами и материком.В Хорватии насчитывается 1145 островов, только 47 из них населены, 651 носят статус необитаемых, 389 характеризуются как скалы, а 78 – как рифы. Наиболее привлекательными для путешественников являются Хвар, Брач, где находится один из самых зрелищных и фотографируемых пляжей в стране Златни Рат. А также идеально подходящий для спокойного отдыха Млет и сочетающий природную красоту, традиции и современность Корчула.

https://ria.ru/20210421/astrakhan-1728891813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, хорватия, остров