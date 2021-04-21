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Академика РАН Хазанова отпустили из ОВД
Академика РАН Хазанова отпустили из ОВД
Академик Российской академии наук Ефим Хазанов сообщил, что его отпустили из отдела полиции, составив протокол за организацию несогласованной акции. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:54
2021-04-21T17:54
2021-04-21T17:54
марина литвинович
россия
российская академия наук
генеральная прокуратура рф
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Академик Российской академии наук Ефим Хазанов сообщил, что его отпустили из отдела полиции, составив протокол за организацию несогласованной акции.В среду днем ученый был задержан в Нижнем Новгороде – об этом ранее рассказал РИА Новости сам Хазанов и подтвердил источник в правоохранительных органах.По словам академика, его задержание связано с социальными сетями. Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявляла РИА Новости, что претензии касаются некоего перепоста."Отпустили под обязательство явиться в суд", - написал ученый на своей странице в Facebook.По его словам, полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления".Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа, или обязательные работы, или до 10 суток административного ареста.На странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции в эту среду (МВД и Генпрокуратура ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий).Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации пока нет. Комментариями правоохранительных органов и защиты академика РИА Новости не располагает.Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН – одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".
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марина литвинович, россия, российская академия наук, генеральная прокуратура рф, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Академик Российской академии наук Ефим Хазанов сообщил, что его отпустили из отдела полиции, составив протокол за организацию несогласованной акции.
В среду днем ученый был задержан в Нижнем Новгороде – об этом ранее рассказал РИА Новости сам Хазанов и подтвердил источник в правоохранительных органах.
По словам академика, его задержание связано с социальными сетями. Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович
заявляла РИА Новости, что претензии касаются некоего перепоста.
"Отпустили под обязательство явиться в суд", - написал ученый на своей странице в Facebook
.
По его словам, полиция составила на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ
"Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления".
Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа, или обязательные работы, или до 10 суток административного ареста.
На странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции в эту среду (МВД и Генпрокуратура
ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий).
Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации пока нет. Комментариями правоохранительных органов и защиты академика РИА Новости не располагает.
Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН
– одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.
В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".