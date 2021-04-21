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Туризм
https://ria.ru/20210421/keshbek-1729306658.html
Эксперты туротрасли поддержали продление программы кешбэка до конца года
Эксперты туротрасли поддержали продление программы кешбэка до конца года
Продление программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на путевки до конца года, которое в среду в своем обращении предложил президент... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:29
2021-04-21T15:29
туризм
кешбэк
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Продление программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на путевки до конца года, которое в среду в своем обращении предложил президент РФ Владимир Путин, — реальная и эффективная мера поддержки отрасли, считают опрошенные РИА Новости представители туристической сферы.Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с двадцатипроцентным возвратом средств на путевки.Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также подчеркнула, что инициатива президента станет большой поддержкой для туротрасли. "Это очень хорошая новость и для туристов, и для индустрии. Реальная и эффективная мера поддержки", — отметила она.По мнению гендиректора туроператора Сергея Ромашкина, кешбэк - действительно работающий инструмент, который помогает развитию отрасли. "Рост продаж благодаря кешбэку составил 15-20 процентов. Особенно важна программа в низкий сезон, на лето можно сделать перерыв. Акции должны брать паузу", — сказал он.Гендиректор другого туроператора Артур Мурадян выразил мнение, что кешбэк имеет перспективы только в случае долгосрочной реализации. "Только сохранение ее на годы вперед позволит реально стимулировать россиян к тому, что бы отдыхать в России", — отметил собеседник агентства.Мурадян также считает, что программе необходимо работать круглый год, но с изменением размеров кешбэка в зависимости от периода. "Чем выше спрос - тем ниже возврат средств, и чем ниже спрос — тем выше кешбэк. Тем самым можно будет варьировать нагрузку", — заключил он.
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кешбэк, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, владимир путин

Эксперты туротрасли поддержали продление программы кешбэка до конца года

15:29 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров.
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров. - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Продление программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на путевки до конца года, которое в среду в своем обращении предложил президент РФ Владимир Путин, — реальная и эффективная мера поддержки отрасли, считают опрошенные РИА Новости представители туристической сферы.
Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с двадцатипроцентным возвратом средств на путевки.
"Это беспрецедентная мера поддержки туристической отрасли, которая помогает российскому турбизнесу, понесшему колоссальные убытки из-за пандемии", — отметил президент Российского союза туроператоров (РСТ) Адрей Игнатьев.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также подчеркнула, что инициатива президента станет большой поддержкой для туротрасли. "Это очень хорошая новость и для туристов, и для индустрии. Реальная и эффективная мера поддержки", — отметила она.
По мнению гендиректора туроператора Сергея Ромашкина, кешбэк - действительно работающий инструмент, который помогает развитию отрасли. "Рост продаж благодаря кешбэку составил 15-20 процентов. Особенно важна программа в низкий сезон, на лето можно сделать перерыв. Акции должны брать паузу", — сказал он.
Гендиректор другого туроператора Артур Мурадян выразил мнение, что кешбэк имеет перспективы только в случае долгосрочной реализации. "Только сохранение ее на годы вперед позволит реально стимулировать россиян к тому, что бы отдыхать в России", — отметил собеседник агентства.
Мурадян также считает, что программе необходимо работать круглый год, но с изменением размеров кешбэка в зависимости от периода. "Чем выше спрос - тем ниже возврат средств, и чем ниже спрос — тем выше кешбэк. Тем самым можно будет варьировать нагрузку", — заключил он.
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