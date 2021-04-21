https://ria.ru/20210421/ipoteka-1729363210.html
Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки
Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:45
2021-04-21T19:45
2021-04-21T19:52
игорь рыбаков
россия
ипотека
недвижимость
жилье
youtube
технониколь
forbes
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155665/00/1556650010_0:36:3072:1763_1920x0_80_0_0_a436ae929789cad3e2bcac87a41d5b82.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале."Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку", — предупредил он.Предприниматель отнес банки и застройщиков к "профессиональным игрокам" на рынке недвижимости и напомнил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков. Он также пообещал россиянам, что они удивятся, если прочитают договор: так, по словам Рыбакова, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена."Вы берете себе петлю на шею", — резюмировал он, призвав подписчиков навсегда отказаться от любых займов.Бизнесмен не в первый раз критикует ипотеку. В феврале он уже заявлял, что банки "используют" людей, которые не умеют считать деньги.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года он занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
https://realty.ria.ru/20210420/arenda-1729093044.html
https://ria.ru/20200912/ipoteka-1577136570.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155665/00/1556650010_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_aa3bf6cc25db4ac2e77ddee4b74148eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь рыбаков, россия, ипотека, недвижимость, жилье, youtube, технониколь, forbes, кредит, деньги, общество, экономика
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Миллиардер Игорь Рыбаков
назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале
.
"Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку", — предупредил он.
Предприниматель отнес банки и застройщиков к "профессиональным игрокам" на рынке недвижимости и напомнил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков. Он также пообещал россиянам, что они удивятся, если прочитают договор: так, по словам Рыбакова, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена.
"Вы берете себе петлю на шею", — резюмировал он, призвав подписчиков навсегда отказаться от любых займов.
Бизнесмен не в первый раз критикует ипотеку. В феврале он уже заявлял, что банки "используют" людей, которые не умеют считать деньги.
Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь
" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года он занял 96-е место в списке богатейших людей России
по версии Forbes
. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.