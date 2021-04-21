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Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки
Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:45
2021-04-21T19:52
игорь рыбаков
россия
ипотека
недвижимость
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технониколь
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кредит
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале."Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. &lt;…&gt; Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку", — предупредил он.Предприниматель отнес банки и застройщиков к "профессиональным игрокам" на рынке недвижимости и напомнил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков. Он также пообещал россиянам, что они удивятся, если прочитают договор: так, по словам Рыбакова, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена."Вы берете себе петлю на шею", — резюмировал он, призвав подписчиков навсегда отказаться от любых займов.Бизнесмен не в первый раз критикует ипотеку. В феврале он уже заявлял, что банки "используют" людей, которые не умеют считать деньги.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года он занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
https://realty.ria.ru/20210420/arenda-1729093044.html
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игорь рыбаков, россия, ипотека, недвижимость, жилье, youtube, технониколь, forbes, кредит, деньги, общество, экономика

Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

19:45 21.04.2021 (обновлено: 19:52 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСовладелец корпорации "ТехноНИКОЛЬ", сооснователь "Рыбаков Фонда" Игорь Рыбаков
Совладелец корпорации ТехноНИКОЛЬ, сооснователь Рыбаков Фонда Игорь Рыбаков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале.
"Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку", — предупредил он.
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Предприниматель отнес банки и застройщиков к "профессиональным игрокам" на рынке недвижимости и напомнил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков. Он также пообещал россиянам, что они удивятся, если прочитают договор: так, по словам Рыбакова, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена.
"Вы берете себе петлю на шею", — резюмировал он, призвав подписчиков навсегда отказаться от любых займов.
Бизнесмен не в первый раз критикует ипотеку. В феврале он уже заявлял, что банки "используют" людей, которые не умеют считать деньги.
Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года он занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
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Игорь РыбаковРоссияИпотекаНедвижимостьЖильеYouTubeТехноникольForbesКредитДеньгиОбществоЭкономика
 
 
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