https://ria.ru/20210421/ipoteka-1729363210.html

Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:45

2021-04-21T19:45

2021-04-21T19:52

игорь рыбаков

россия

ипотека

недвижимость

жилье

youtube

технониколь

forbes

кредит

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале."Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть — это долг перед банком под плавающую ставку", — предупредил он.Предприниматель отнес банки и застройщиков к "профессиональным игрокам" на рынке недвижимости и напомнил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков. Он также пообещал россиянам, что они удивятся, если прочитают договор: так, по словам Рыбакова, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена."Вы берете себе петлю на шею", — резюмировал он, призвав подписчиков навсегда отказаться от любых займов.Бизнесмен не в первый раз критикует ипотеку. В феврале он уже заявлял, что банки "используют" людей, которые не умеют считать деньги.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам прошлого года он занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

https://realty.ria.ru/20210420/arenda-1729093044.html

https://ria.ru/20200912/ipoteka-1577136570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь рыбаков, россия, ипотека, недвижимость, жилье, youtube, технониколь, forbes, кредит, деньги, общество, экономика