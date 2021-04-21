https://ria.ru/20210421/interesy-1729263773.html

Путин заявил, что Россия будет отстаивать свои интересы

Путин заявил, что Россия будет отстаивать свои интересы

У России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:11

2021-04-21T13:11

2021-04-21T14:38

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. У России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию."Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны", - сказал президент."У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира", - добавил он. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210420/interesy-1729085571.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире