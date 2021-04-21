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На Украине предложили "Газпрому" увеличить объем транзита
На Украине предложили "Газпрому" увеличить объем транзита
ООО "Оператор ГТС Украины" готов предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T01:13
2021-04-21T10:23
россия
оператор гтс украины
ситуация на украине
газпром
украина
экономика
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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. ООО "Оператор ГТС Украины" готов предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.По его словам, если "Газпром" не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение — "позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина — Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу".Ранее "Газпром" заявлял, что видит серьезный дефицит газа в европейских подземных хранилищах по итогам прошедшей зимы, а новый сезон закачки обещает стать одним из самых масштабных с 2011 года.Подземные хранилища газа в Европе снова начали пополняться запасами после почти двухнедельного периода отбора, который прервал стартовавший в конце марта сезон закачки газа в ПХГ, свидетельствовали 19 апреля данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). По итогам зимнего периода уровень запасов в европейских ПХГ упал до 29,71% от общей мощности хранилищ, именно на этой отметке 25 марта завершился сезон отбора. За это время в Европе был потреблен из ПХГ рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа — 65,6 миллиарда кубометров, сообщал "Газпром".С 26 марта потребители в Европе начали восполнять отобранные запасы в хранилищах, ПХГ успели заполниться до 31,15%, но затем с 6 апреля возобновился активный отбор. По данным "Газпрома", причиной стали морозы в регионе. Как свидетельствовали данные GIE, 17 апреля восполнение запасов ПХГ в Европе возобновилось. По данным на этот день, хранилища были заполнены на 28,93%.
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россия, оператор гтс украины, ситуация на украине, газпром, украина, экономика

На Украине предложили "Газпрому" увеличить объем транзита

01:13 21.04.2021 (обновлено: 10:23 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. ООО "Оператор ГТС Украины" готов предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС. "Газпрому" только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, если "Газпром" не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение — "позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина — Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу".
Ранее "Газпром" заявлял, что видит серьезный дефицит газа в европейских подземных хранилищах по итогам прошедшей зимы, а новый сезон закачки обещает стать одним из самых масштабных с 2011 года.
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Подземные хранилища газа в Европе снова начали пополняться запасами после почти двухнедельного периода отбора, который прервал стартовавший в конце марта сезон закачки газа в ПХГ, свидетельствовали 19 апреля данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). По итогам зимнего периода уровень запасов в европейских ПХГ упал до 29,71% от общей мощности хранилищ, именно на этой отметке 25 марта завершился сезон отбора. За это время в Европе был потреблен из ПХГ рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа — 65,6 миллиарда кубометров, сообщал "Газпром".
С 26 марта потребители в Европе начали восполнять отобранные запасы в хранилищах, ПХГ успели заполниться до 31,15%, но затем с 6 апреля возобновился активный отбор. По данным "Газпрома", причиной стали морозы в регионе. Как свидетельствовали данные GIE, 17 апреля восполнение запасов ПХГ в Европе возобновилось. По данным на этот день, хранилища были заполнены на 28,93%.
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