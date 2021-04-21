https://ria.ru/20210421/gaz-1729189392.html

На Украине предложили "Газпрому" увеличить объем транзита

На Украине предложили "Газпрому" увеличить объем транзита

ООО "Оператор ГТС Украины" готов предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T01:13

2021-04-21T01:13

2021-04-21T10:23

россия

оператор гтс украины

ситуация на украине

газпром

украина

экономика

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. ООО "Оператор ГТС Украины" готов предоставить "Газпрому" дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.По его словам, если "Газпром" не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение — "позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина — Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу".Ранее "Газпром" заявлял, что видит серьезный дефицит газа в европейских подземных хранилищах по итогам прошедшей зимы, а новый сезон закачки обещает стать одним из самых масштабных с 2011 года.Подземные хранилища газа в Европе снова начали пополняться запасами после почти двухнедельного периода отбора, который прервал стартовавший в конце марта сезон закачки газа в ПХГ, свидетельствовали 19 апреля данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). По итогам зимнего периода уровень запасов в европейских ПХГ упал до 29,71% от общей мощности хранилищ, именно на этой отметке 25 марта завершился сезон отбора. За это время в Европе был потреблен из ПХГ рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа — 65,6 миллиарда кубометров, сообщал "Газпром".С 26 марта потребители в Европе начали восполнять отобранные запасы в хранилищах, ПХГ успели заполниться до 31,15%, но затем с 6 апреля возобновился активный отбор. По данным "Газпрома", причиной стали морозы в регионе. Как свидетельствовали данные GIE, 17 апреля восполнение запасов ПХГ в Европе возобновилось. По данным на этот день, хранилища были заполнены на 28,93%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/sevpotok-1729079487.html

https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

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россия, оператор гтс украины, ситуация на украине, газпром, украина, экономика