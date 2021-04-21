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Предупреждение футбольной Суперлиги: за русофобию придется платить
Предупреждение футбольной Суперлиги: за русофобию придется платить
РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:00
2021-04-21T08:06
уефа
эммануэль макрон
борис джонсон
футбол
авторы
в мире
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Вчера вечером журналистам стало известно, что футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовятся к выходу из европейской Суперлиги, о создании которой было объявлено буквально два дня назад. Более того, по сведениям СМИ, решение о роспуске турнира обсуждают все участники, поскольку они попали в эпицентр грандиознейшего скандала."Бомба" была взорвана в воскресенье вечером, когда двенадцать клубов заявили о запуске новой футбольной организации — альтернативной существующей системе соревнований.В списке участников оказались самые-самые — наиболее успешные, популярные, богатые и титулованные клубы мира. Такие названия, как "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Ливерпуль", "Реал", "Милан" или "Ювентус", известны даже людям, крайне далеким от спорта и совершенно не интересующимся футболом.Инициатива вызвала яростно негативную реакцию со всех сторон. На Суперлигу обрушились не только действующие футбольные организации (которым, понятное дело, есть что терять), но также государственные власти и медиа.Эммануэль Макрон выразил поддержку французским клубам, отказавшимся от участия в новой ассоциации. Борис Джонсон пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить создание Суперлиги в предлагаемом формате.УЕФА грозит страшными карами "отступникам", в том числе исключением изо всех турниров (включая национальные чемпионаты), запретом футболистам играть за сборные и иском на 50 миллиардов евро.Доминирующее большинство мировых СМИ — вне зависимости от идеологических пристрастий — разносят проект. Журналисты не стесняются в выборе слов, среди прочего прибегая к таким эпитетам, как "зловонный капитализм".И они правы: в основе всего — банальная жажда наживы.При всех недостатках существующей системы мирового футбола она нацелена на поддержание разнообразия и конкуренции, на содействие развитию более слабых участников, которые, соревнуясь с сильнейшими, получают шанс на движение вперед.Ну а Суперлига должна замкнуть друг на друга самых лучших (и самых богатых, соответственно). Клубы-участники будут еще больше богатеть, выкачивать потенциальных звезд из команд, оставшихся за бортом, обрекая те на профессиональный и финансовый упадок.Это весьма эффективная бизнес-схема, обещающая астрономические барыши, — неудивительно, что под нее нашлись инвесторы. Согласно пресс-релизу о запуске Суперлиги, клубы-учредители получат 3,5 миллиарда евро для вложений в инфраструктуру и в качестве компенсации негативного эффекта пандемии. По имеющейся информации, в новую ассоциацию готов вкладываться банк JP Morgan, а в разработке проекта активно участвовала финансовая компания Key Capital.Однако, дружно возмущаясь жадностью и аморальностью дельцов, западные страны не замечают — и не хотят замечать — политическую составляющую нынешних процессов. А именно она — политика — лежит в основе происходящего.В самой идее Суперлиги нет ничего принципиально нового. Данный проект регулярно обсуждался во влиятельных футбольных кругах уже более двадцати лет, с 1990-х годов, но каждый раз оставался на бумаге. Так почему же именно сейчас было заявлено о переходе от слов к делу, причем сделано это в максимально скандальном и конфронтационном виде?Главная причина — нарастающий кризис всей мировой системы большого спорта. И винить в нем Западу некого, кроме самого себя.По окончании холодной войны ситуация исподволь, почти незаметно менялась, в результате чего Запад взял под контроль и подчинил себе львиную долю мировых спортивных структур. А начиная со второй половины 2010-х он стал активно их использовать как инструмент геополитической борьбы, в первую очередь против России, проявления чего теперь можно наблюдать практически в ежедневном режиме.Данный процесс сравним с вытаскиванием кирпичей из стен дома: один-два, скорее всего, не нанесут ущерба его надежности и прочности. Вот только все уже давно поставлено на поток, и многочисленные дыры зияют в некогда целостной системе, на глазах утратившей субъектность, самостоятельность и просто чувство самосохранения.В момент, когда мировой спорт позволил сделать себя инструментом антироссийской политики, дальнейшая его деградация стала неизбежной. Теперь закономерно активизировались другие, уже не государственные силы, заинтересованные рвать его на куски дальше и использовать в собственных целях.Очевидно, для Европы и в целом мировой спортивной бюрократии стало потрясением, что алчные бизнес-акулы нацелились на футбол, хотя это вполне логично, учитывая "золотоносность" данного вида спорта.Что касается России, то она давно предупреждала, что ничем хорошим политизация спорта не кончится.И даже если на этот раз идею Суперлиги удастся похоронить, это ничего принципиально не изменит — ящик Пандоры открыт.
https://rsport.ria.ru/20210420/futbol-1729062706.html
https://rsport.ria.ru/20210419/futbol-1728943093.html
https://rsport.ria.ru/20210419/superliga-1728881089.html
https://rsport.ria.ru/20210419/futbol-1728869937.html
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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353
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уефа, эммануэль макрон, борис джонсон, футбол, авторы, в мире

Предупреждение футбольной Суперлиги: за русофобию придется платить

08:00 21.04.2021 (обновлено: 08:06 21.04.2021)
 
© REUTERS / Phil NobleТранспарант против Суперлиги возле стадиона Энфилд в Ливерпуле
Транспарант против Суперлиги возле стадиона Энфилд в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© REUTERS / Phil Noble
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Вчера вечером журналистам стало известно, что футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовятся к выходу из европейской Суперлиги, о создании которой было объявлено буквально два дня назад. Более того, по сведениям СМИ, решение о роспуске турнира обсуждают все участники, поскольку они попали в эпицентр грандиознейшего скандала.
"Бомба" была взорвана в воскресенье вечером, когда двенадцать клубов заявили о запуске новой футбольной организации — альтернативной существующей системе соревнований.
В списке участников оказались самые-самые — наиболее успешные, популярные, богатые и титулованные клубы мира. Такие названия, как "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Ливерпуль", "Реал", "Милан" или "Ювентус", известны даже людям, крайне далеким от спорта и совершенно не интересующимся футболом.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 11:38
В ФИФА категорически не одобряют создание Суперлиги
Инициатива вызвала яростно негативную реакцию со всех сторон. На Суперлигу обрушились не только действующие футбольные организации (которым, понятное дело, есть что терять), но также государственные власти и медиа.
Эммануэль Макрон выразил поддержку французским клубам, отказавшимся от участия в новой ассоциации. Борис Джонсон пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить создание Суперлиги в предлагаемом формате.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 14:49
Борис Джонсон намерен принять все меры для недопущения создания Суперлиги
УЕФА грозит страшными карами "отступникам", в том числе исключением изо всех турниров (включая национальные чемпионаты), запретом футболистам играть за сборные и иском на 50 миллиардов евро.
Доминирующее большинство мировых СМИ — вне зависимости от идеологических пристрастий — разносят проект. Журналисты не стесняются в выборе слов, среди прочего прибегая к таким эпитетам, как "зловонный капитализм".
И они правы: в основе всего — банальная жажда наживы.
При всех недостатках существующей системы мирового футбола она нацелена на поддержание разнообразия и конкуренции, на содействие развитию более слабых участников, которые, соревнуясь с сильнейшими, получают шанс на движение вперед.
Ну а Суперлига должна замкнуть друг на друга самых лучших (и самых богатых, соответственно). Клубы-участники будут еще больше богатеть, выкачивать потенциальных звезд из команд, оставшихся за бортом, обрекая те на профессиональный и финансовый упадок.
Эмблема футбольного клуба Барселона - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 11:40
Игрушка богачей: "Барса", "Юве" и другие топ-клубы создали Суперлигу
Это весьма эффективная бизнес-схема, обещающая астрономические барыши, — неудивительно, что под нее нашлись инвесторы. Согласно пресс-релизу о запуске Суперлиги, клубы-учредители получат 3,5 миллиарда евро для вложений в инфраструктуру и в качестве компенсации негативного эффекта пандемии. По имеющейся информации, в новую ассоциацию готов вкладываться банк JP Morgan, а в разработке проекта активно участвовала финансовая компания Key Capital.
Однако, дружно возмущаясь жадностью и аморальностью дельцов, западные страны не замечают — и не хотят замечать — политическую составляющую нынешних процессов. А именно она — политика — лежит в основе происходящего.
В самой идее Суперлиги нет ничего принципиально нового. Данный проект регулярно обсуждался во влиятельных футбольных кругах уже более двадцати лет, с 1990-х годов, но каждый раз оставался на бумаге.
Флорентино Перес - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 07:46
Президент Суперлиги: мы выведем футбол на достойное место в мире
Так почему же именно сейчас было заявлено о переходе от слов к делу, причем сделано это в максимально скандальном и конфронтационном виде?
Главная причина — нарастающий кризис всей мировой системы большого спорта. И винить в нем Западу некого, кроме самого себя.

За десятилетия холодной войны мировой спорт, вынужденный балансировать между противоборствующими геополитическими силами, превратился во многом в самостоятельного политического игрока. Международные спортивные организации, формально разрозненные, по существу были прочно спаяны общими корпоративными интересами. Их влияние в профильной сфере было непоколебимым, и с ними были вынуждены считаться даже самые могущественные державы планеты.

По окончании холодной войны ситуация исподволь, почти незаметно менялась, в результате чего Запад взял под контроль и подчинил себе львиную долю мировых спортивных структур. А начиная со второй половины 2010-х он стал активно их использовать как инструмент геополитической борьбы, в первую очередь против России, проявления чего теперь можно наблюдать практически в ежедневном режиме.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 17:12
"Там, где выигрываем". Володин о причинах санкционного угара против РФ
Данный процесс сравним с вытаскиванием кирпичей из стен дома: один-два, скорее всего, не нанесут ущерба его надежности и прочности. Вот только все уже давно поставлено на поток, и многочисленные дыры зияют в некогда целостной системе, на глазах утратившей субъектность, самостоятельность и просто чувство самосохранения.
В момент, когда мировой спорт позволил сделать себя инструментом антироссийской политики, дальнейшая его деградация стала неизбежной. Теперь закономерно активизировались другие, уже не государственные силы, заинтересованные рвать его на куски дальше и использовать в собственных целях.
Симворика на здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 14:47
Гимн России на Олимпийских играх может заменить музыка Чайковского
Очевидно, для Европы и в целом мировой спортивной бюрократии стало потрясением, что алчные бизнес-акулы нацелились на футбол, хотя это вполне логично, учитывая "золотоносность" данного вида спорта.
Что касается России, то она давно предупреждала, что ничем хорошим политизация спорта не кончится.
И даже если на этот раз идею Суперлиги удастся похоронить, это ничего принципиально не изменит — ящик Пандоры открыт.
 
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